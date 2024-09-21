USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Победить «баблом»

первый украинский фронт
Леонид Швец, автор haqqin.az
21 сентября 2024, 23:30 1420

Как известно, на днях Владимир Путин распорядился создать в Совете безопасности межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил контрактниками. Многие восприняли это как добрый знак: мобилизации не будет.

Вывод, конечно, преждевременный. Ничто не помешает Верховному главнокомандующему в любой момент с суровым и вдохновенным лицом сообщить гражданам России о необходимости собирать солдатскую котомку. И когда этот момент наступит, не знает никто. Хотя очевидно, что наверху решили пока выжать максимум возможного из контрактной системы.

Но, надо сказать, и контрактная система, в свою очередь, выжимает государство, его и без того перенапряженную войной казну. Российский оппозиционный ресурс Re: Russia подсчитал, во что обходятся траты на содержание воюющей армии, только людской компонент, без учета стоимости техники, боеприпасов и логистики. Цифры впечатляют.

Ничто не помешает Верховному главнокомандующему в любой момент с суровым и вдохновенным лицом сообщить гражданам России о необходимости собирать солдатскую котомку

Как известно, в последние месяцы стали резко расти расценки как на единовременную выплату при заключении контракта, так и ежемесячные зарплаты. Если в конце лета 2023 года средняя сумма выплаты составляла около 380 тысяч рублей, к июню 2024 года она увеличилась до 480 тысяч.

Огромные «столичные» суммы в пару миллионов не должны вводить в заблуждение: в большинстве регионов платят значительно меньше. В октябре прошлого года, по данным замминистра обороны Татьяны Шевцовой, минимальная зарплата составляла 210 тысяч рублей. С учетом всяких поощрительных выплат и добавок за квалификацию и выслугу среднюю можно принять за 240 тысяч.

Очень существенные суммы выплачиваются при гибели военнослужащего: пять миллионов от Минобороны, почти столько же – единовременное пособие от страховой компании «Согаз», у которой контракт с Минобороны, и от нее же – три с лишним миллиона «страховая сумма», которую получают наследники. Некоторые регионы еще добавляют свои выплаты. За ранение – три миллиона. Все эти цифры нужно умножить на количество погибших, их около 150 тысяч по самым примерным оценкам, раза в три больше раненых, причем некоторые потом продолжили воевать и получать зарплату.

Очень существенные суммы выплачиваются при гибели военнослужащего: пять миллионов от Минобороны. За ранение – три миллиона

Таким образом, только за последний год Re:Russia оценивает общие суммы зарплат, выплат за ранения и гибель от 2,75 до трех триллионов рублей в зависимости от размера воюющей группировки. То есть на оплату пушечного мяса ушло 1,4–1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году и 7,5–8,2% всех расходов федерального бюджета на этот год.

Очевидно, что российское руководство делает максимальную ставку на то, чтобы выиграть войну за счет вброса на ее ведение колоссальных средств, стремится победить «баблом». Хотя нередко и говорят, что ресурсы позволяют России вести войну бесконечно, такой уровень трат она не может поддерживать долго, расчет на достижение успеха именно в короткий период, чтобы добиться критического ослабления Украины при недостаточной мобилизации Западом своих, значительно больших ресурсов. Пока объемы и темпы трат, при всей грандиозности цифр, абсолютно несопоставимы с достижениями на фронте. А «бабло» не бесконечно.

Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 531
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 7613
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 1421
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 4818
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность обновлено 22:17
21 сентября 2024, 22:17 15770
Смерть европейской цивилизации?! Когда?
Смерть европейской цивилизации?! Когда? слово публицисту, все еще актуально
21 сентября 2024, 16:53 5281
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
21 сентября 2024, 22:59 887
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 12730
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон наша корреспонденция; все еще актуально
21 сентября 2024, 16:26 3879
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
21 сентября 2024, 21:23 3586
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
21 сентября 2024, 20:45 3467

ЭТО ВАЖНО

Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 531
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 7613
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 1421
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 4818
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность обновлено 22:17
21 сентября 2024, 22:17 15770
Смерть европейской цивилизации?! Когда?
Смерть европейской цивилизации?! Когда? слово публицисту, все еще актуально
21 сентября 2024, 16:53 5281
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
21 сентября 2024, 22:59 887
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 12730
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон наша корреспонденция; все еще актуально
21 сентября 2024, 16:26 3879
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
21 сентября 2024, 21:23 3586
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
21 сентября 2024, 20:45 3467
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться