Победить «баблом»
Как известно, на днях Владимир Путин распорядился создать в Совете безопасности межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил контрактниками. Многие восприняли это как добрый знак: мобилизации не будет.
Вывод, конечно, преждевременный. Ничто не помешает Верховному главнокомандующему в любой момент с суровым и вдохновенным лицом сообщить гражданам России о необходимости собирать солдатскую котомку. И когда этот момент наступит, не знает никто. Хотя очевидно, что наверху решили пока выжать максимум возможного из контрактной системы.
Но, надо сказать, и контрактная система, в свою очередь, выжимает государство, его и без того перенапряженную войной казну. Российский оппозиционный ресурс Re: Russia подсчитал, во что обходятся траты на содержание воюющей армии, только людской компонент, без учета стоимости техники, боеприпасов и логистики. Цифры впечатляют.
Как известно, в последние месяцы стали резко расти расценки как на единовременную выплату при заключении контракта, так и ежемесячные зарплаты. Если в конце лета 2023 года средняя сумма выплаты составляла около 380 тысяч рублей, к июню 2024 года она увеличилась до 480 тысяч.
Огромные «столичные» суммы в пару миллионов не должны вводить в заблуждение: в большинстве регионов платят значительно меньше. В октябре прошлого года, по данным замминистра обороны Татьяны Шевцовой, минимальная зарплата составляла 210 тысяч рублей. С учетом всяких поощрительных выплат и добавок за квалификацию и выслугу среднюю можно принять за 240 тысяч.
Очень существенные суммы выплачиваются при гибели военнослужащего: пять миллионов от Минобороны, почти столько же – единовременное пособие от страховой компании «Согаз», у которой контракт с Минобороны, и от нее же – три с лишним миллиона «страховая сумма», которую получают наследники. Некоторые регионы еще добавляют свои выплаты. За ранение – три миллиона. Все эти цифры нужно умножить на количество погибших, их около 150 тысяч по самым примерным оценкам, раза в три больше раненых, причем некоторые потом продолжили воевать и получать зарплату.
Таким образом, только за последний год Re:Russia оценивает общие суммы зарплат, выплат за ранения и гибель от 2,75 до трех триллионов рублей в зависимости от размера воюющей группировки. То есть на оплату пушечного мяса ушло 1,4–1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году и 7,5–8,2% всех расходов федерального бюджета на этот год.
Очевидно, что российское руководство делает максимальную ставку на то, чтобы выиграть войну за счет вброса на ее ведение колоссальных средств, стремится победить «баблом». Хотя нередко и говорят, что ресурсы позволяют России вести войну бесконечно, такой уровень трат она не может поддерживать долго, расчет на достижение успеха именно в короткий период, чтобы добиться критического ослабления Украины при недостаточной мобилизации Западом своих, значительно больших ресурсов. Пока объемы и темпы трат, при всей грандиозности цифр, абсолютно несопоставимы с достижениями на фронте. А «бабло» не бесконечно.