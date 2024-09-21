Победить «баблом»

Как известно, на днях Владимир Путин распорядился создать в Совете безопасности межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил контрактниками. Многие восприняли это как добрый знак: мобилизации не будет. Вывод, конечно, преждевременный. Ничто не помешает Верховному главнокомандующему в любой момент с суровым и вдохновенным лицом сообщить гражданам России о необходимости собирать солдатскую котомку. И когда этот момент наступит, не знает никто. Хотя очевидно, что наверху решили пока выжать максимум возможного из контрактной системы. Но, надо сказать, и контрактная система, в свою очередь, выжимает государство, его и без того перенапряженную войной казну. Российский оппозиционный ресурс Re: Russia подсчитал, во что обходятся траты на содержание воюющей армии, только людской компонент, без учета стоимости техники, боеприпасов и логистики. Цифры впечатляют.

Как известно, в последние месяцы стали резко расти расценки как на единовременную выплату при заключении контракта, так и ежемесячные зарплаты. Если в конце лета 2023 года средняя сумма выплаты составляла около 380 тысяч рублей, к июню 2024 года она увеличилась до 480 тысяч. Огромные «столичные» суммы в пару миллионов не должны вводить в заблуждение: в большинстве регионов платят значительно меньше. В октябре прошлого года, по данным замминистра обороны Татьяны Шевцовой, минимальная зарплата составляла 210 тысяч рублей. С учетом всяких поощрительных выплат и добавок за квалификацию и выслугу среднюю можно принять за 240 тысяч. Очень существенные суммы выплачиваются при гибели военнослужащего: пять миллионов от Минобороны, почти столько же – единовременное пособие от страховой компании «Согаз», у которой контракт с Минобороны, и от нее же – три с лишним миллиона «страховая сумма», которую получают наследники. Некоторые регионы еще добавляют свои выплаты. За ранение – три миллиона. Все эти цифры нужно умножить на количество погибших, их около 150 тысяч по самым примерным оценкам, раза в три больше раненых, причем некоторые потом продолжили воевать и получать зарплату.