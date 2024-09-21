Нынешнюю президентскую кампанию в США при всем желании не назовешь скучной: два покушения, замена основного кандидата и до сих пор совершенно непредсказуемый исход. Впрочем, такое впечатление, что республиканская сторона будто специально делает все, чтобы Дональд Трамп не вернулся в Белый дом. Haqqin.az уже писал про свежий скандал в Северной Каролине. Здесь одновременно с президентскими выборами, как водится, пройдут и местные, и за пост губернатора борются генеральный прокурор штата демократ Джош Стайн и вице-губернатор республиканец Марк Робинсон. Ну, борются и борются, казалось бы, тем более, что особой интриги нет: Стайн уверенно опережает конкурента. Трамп открыто продвигает Робинсона, чернокожего политика, ставит его рядом с собой на предвыборных митингах: Северная Каролина – штат, где количество афроамериканцев больше, чем в среднем по стране, и их голоса нужны кандидату. Его не смущали странные публичные заявления Робинсона о засилье еврейских банкиров и прочих кознях ротшильдов или то, как он обзывал «медийными проститутками» детей, переживших массовые расстрелы в школах, за призывы ужесточить требования к обороту оружия. А то, как Марк Робинсон назвал Мишель Обаму мужчиной, и вовсе, наверное, обрадовало.

Но нынешний скандал совсем не радует республиканцев. Расследование CNN показало, что кандидат в губернаторы Северной Каролины с 2008 по 2012 год активно проводил время на порносайте Nude Africa – «Голая Африка», комментируя увиденное и делясь своими взглядами на жизнь. Робинсон указал свой постоянный псевдоним, которым пользуется в интернете, как и постоянный адрес электронной почты. Есть еще целый ряд моментов, которые не оставляют сомнений, что комментарии на порносайте написаны именно им, ревностным христианином, давно женатым человеком и политиком, которого нынче продвигает сам Дональд Трамп. Помимо рассказов о своих фантазиях о подсматривании за женщинами в душе и о сексе с трансгендерами, Марк Робинсон по ходу упоминает Мартина Лютера Кинга, с которым Трамп его сейчас сравнивает, и называет икону чернокожих американцев «е..аным коммунистическим ублюдком» и сожалеет, что не может быть членом Ку-клукс-клана, потому что туда не берут черных, но если бы был, то назвал бы доктора Кинга Люцифером – дьяволом. В другом месте он пишет, обсуждая рабовладение в США: «Рабство — это не плохо. Некоторым людям нужно быть рабами. Хотел бы я, чтобы его (рабство) вернули. Я бы, конечно, купил несколько штук». Характеризуя Барака Обаму, Робинсон заявляет, что предпочел бы ему Адольфа Гитлера. Себя он характеризует как «чернокожего нациста». Его комментарии полны оскорбительных выпадов против евреев и мусульман.