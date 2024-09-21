USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама

продолжение главной темы
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
21 сентября 2024, 23:46 534

Нынешнюю президентскую кампанию в США при всем желании не назовешь скучной: два покушения, замена основного кандидата и до сих пор совершенно непредсказуемый исход. Впрочем, такое впечатление, что республиканская сторона будто специально делает все, чтобы Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.

Haqqin.az уже писал про свежий скандал в Северной Каролине. Здесь одновременно с президентскими выборами, как водится, пройдут и местные, и за пост губернатора борются генеральный прокурор штата демократ Джош Стайн и вице-губернатор республиканец Марк Робинсон. Ну, борются и борются, казалось бы, тем более, что особой интриги нет: Стайн уверенно опережает конкурента.

Трамп открыто продвигает Робинсона, чернокожего политика, ставит его рядом с собой на предвыборных митингах: Северная Каролина – штат, где количество афроамериканцев больше, чем в среднем по стране, и их голоса нужны кандидату. Его не смущали странные публичные заявления Робинсона о засилье еврейских банкиров и прочих кознях ротшильдов или то, как он обзывал «медийными проститутками» детей, переживших массовые расстрелы в школах, за призывы ужесточить требования к обороту оружия. А то, как Марк Робинсон назвал Мишель Обаму мужчиной, и вовсе, наверное, обрадовало.

Северная Каролина, дав большинство демократам, принесет Харрис 16 голосов выборщиков из необходимых 270. Благодарить надо исключительно республиканцев, непереборчивых в выборе своих кадров, от которых требуется только безоговорочная лояльность Трампу

Но нынешний скандал совсем не радует республиканцев. Расследование CNN показало, что кандидат в губернаторы Северной Каролины с 2008 по 2012 год активно проводил время на порносайте Nude Africa – «Голая Африка», комментируя увиденное и делясь своими взглядами на жизнь. Робинсон указал свой постоянный псевдоним, которым пользуется в интернете, как и постоянный адрес электронной почты. Есть еще целый ряд моментов, которые не оставляют сомнений, что комментарии на порносайте написаны именно им, ревностным христианином, давно женатым человеком и политиком, которого нынче продвигает сам Дональд Трамп.

Помимо рассказов о своих фантазиях о подсматривании за женщинами в душе и о сексе с трансгендерами, Марк Робинсон по ходу упоминает Мартина Лютера Кинга, с которым Трамп его сейчас сравнивает, и называет икону чернокожих американцев «е..аным коммунистическим ублюдком» и сожалеет, что не может быть членом Ку-клукс-клана, потому что туда не берут черных, но если бы был, то назвал бы доктора Кинга Люцифером – дьяволом.

В другом месте он пишет, обсуждая рабовладение в США: «Рабство — это не плохо. Некоторым людям нужно быть рабами. Хотел бы я, чтобы его (рабство) вернули. Я бы, конечно, купил несколько штук». Характеризуя Барака Обаму, Робинсон заявляет, что предпочел бы ему Адольфа Гитлера. Себя он характеризует как «чернокожего нациста». Его комментарии полны оскорбительных выпадов против евреев и мусульман.

Вице-губернатор оказался сторонником Ку-клукс-клана

Разоблачение случилось буквально за день до того, как можно было снять свою кандидатуру на выборах, но Робинсон отказался делать это, заявив, что его оклеветали. О клевете говорят и в республиканском штабе, но участие оскандалившегося политика в митингах с участием Трампа в Северной Каролине отменили.

Эта история из досадной неприятности может превратиться в настоящую беду для республиканцев. Это касается не только их результатов на выборах в представительные органы Северной Каролины, но и исхода президентской гонки. В этом штате Камала Харрис и Дональд Трамп идут буквально голова в голову, имея, по опросам, практически равный результат. Порнопохождения и дикие высказывания Марка Робинсона способны качнуть расклад в сторону демократов. И если это случится, то окажется историческим событием. За последние годы из кандидатов от Демократической партии лишь Обама в 2008 году смог выиграть в Северной Каролине, на 0,3% обойдя Джона Маккейна. Уже в 2012 он уступил тут Митту Ромни два процента, Трамп выиграл у Хиллари Клинтон в 2016 году с преимуществом в четыре процента, в 2020 году он же обошел Байдена на процент.

Северная Каролина, дав большинство демократам, принесет Харрис 16 голосов выборщиков из необходимых 270, это был бы очень важный и, главное, неожиданный для нее подарок, за который можно было бы поблагодарить исключительно республиканцев, непереборчивых в выборе своих кадров, от которых требуется только безоговорочная лояльность Дональду Трампу.

Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 535
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 7614
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 1421
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 4819
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность обновлено 22:17
21 сентября 2024, 22:17 15770
Смерть европейской цивилизации?! Когда?
Смерть европейской цивилизации?! Когда? слово публицисту, все еще актуально
21 сентября 2024, 16:53 5281
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
21 сентября 2024, 22:59 888
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 12730
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон наша корреспонденция; все еще актуально
21 сентября 2024, 16:26 3879
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
21 сентября 2024, 21:23 3586
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
21 сентября 2024, 20:45 3469

ЭТО ВАЖНО

Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 535
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 7614
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 1421
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 4819
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность обновлено 22:17
21 сентября 2024, 22:17 15770
Смерть европейской цивилизации?! Когда?
Смерть европейской цивилизации?! Когда? слово публицисту, все еще актуально
21 сентября 2024, 16:53 5281
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
21 сентября 2024, 22:59 888
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 12730
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон наша корреспонденция; все еще актуально
21 сентября 2024, 16:26 3879
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем»: гневное заявление Захаровой
21 сентября 2024, 21:23 3586
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
Британская разведка прогнозирует проблемы для российской армии
21 сентября 2024, 20:45 3469
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться