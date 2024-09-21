Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Нынешнюю президентскую кампанию в США при всем желании не назовешь скучной: два покушения, замена основного кандидата и до сих пор совершенно непредсказуемый исход. Впрочем, такое впечатление, что республиканская сторона будто специально делает все, чтобы Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.
Haqqin.az уже писал про свежий скандал в Северной Каролине. Здесь одновременно с президентскими выборами, как водится, пройдут и местные, и за пост губернатора борются генеральный прокурор штата демократ Джош Стайн и вице-губернатор республиканец Марк Робинсон. Ну, борются и борются, казалось бы, тем более, что особой интриги нет: Стайн уверенно опережает конкурента.
Трамп открыто продвигает Робинсона, чернокожего политика, ставит его рядом с собой на предвыборных митингах: Северная Каролина – штат, где количество афроамериканцев больше, чем в среднем по стране, и их голоса нужны кандидату. Его не смущали странные публичные заявления Робинсона о засилье еврейских банкиров и прочих кознях ротшильдов или то, как он обзывал «медийными проститутками» детей, переживших массовые расстрелы в школах, за призывы ужесточить требования к обороту оружия. А то, как Марк Робинсон назвал Мишель Обаму мужчиной, и вовсе, наверное, обрадовало.
Но нынешний скандал совсем не радует республиканцев. Расследование CNN показало, что кандидат в губернаторы Северной Каролины с 2008 по 2012 год активно проводил время на порносайте Nude Africa – «Голая Африка», комментируя увиденное и делясь своими взглядами на жизнь. Робинсон указал свой постоянный псевдоним, которым пользуется в интернете, как и постоянный адрес электронной почты. Есть еще целый ряд моментов, которые не оставляют сомнений, что комментарии на порносайте написаны именно им, ревностным христианином, давно женатым человеком и политиком, которого нынче продвигает сам Дональд Трамп.
Помимо рассказов о своих фантазиях о подсматривании за женщинами в душе и о сексе с трансгендерами, Марк Робинсон по ходу упоминает Мартина Лютера Кинга, с которым Трамп его сейчас сравнивает, и называет икону чернокожих американцев «е..аным коммунистическим ублюдком» и сожалеет, что не может быть членом Ку-клукс-клана, потому что туда не берут черных, но если бы был, то назвал бы доктора Кинга Люцифером – дьяволом.
В другом месте он пишет, обсуждая рабовладение в США: «Рабство — это не плохо. Некоторым людям нужно быть рабами. Хотел бы я, чтобы его (рабство) вернули. Я бы, конечно, купил несколько штук». Характеризуя Барака Обаму, Робинсон заявляет, что предпочел бы ему Адольфа Гитлера. Себя он характеризует как «чернокожего нациста». Его комментарии полны оскорбительных выпадов против евреев и мусульман.
Разоблачение случилось буквально за день до того, как можно было снять свою кандидатуру на выборах, но Робинсон отказался делать это, заявив, что его оклеветали. О клевете говорят и в республиканском штабе, но участие оскандалившегося политика в митингах с участием Трампа в Северной Каролине отменили.
Эта история из досадной неприятности может превратиться в настоящую беду для республиканцев. Это касается не только их результатов на выборах в представительные органы Северной Каролины, но и исхода президентской гонки. В этом штате Камала Харрис и Дональд Трамп идут буквально голова в голову, имея, по опросам, практически равный результат. Порнопохождения и дикие высказывания Марка Робинсона способны качнуть расклад в сторону демократов. И если это случится, то окажется историческим событием. За последние годы из кандидатов от Демократической партии лишь Обама в 2008 году смог выиграть в Северной Каролине, на 0,3% обойдя Джона Маккейна. Уже в 2012 он уступил тут Митту Ромни два процента, Трамп выиграл у Хиллари Клинтон в 2016 году с преимуществом в четыре процента, в 2020 году он же обошел Байдена на процент.
Северная Каролина, дав большинство демократам, принесет Харрис 16 голосов выборщиков из необходимых 270, это был бы очень важный и, главное, неожиданный для нее подарок, за который можно было бы поблагодарить исключительно республиканцев, непереборчивых в выборе своих кадров, от которых требуется только безоговорочная лояльность Дональду Трампу.