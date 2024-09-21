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Зеленский первым делом посетит оружейный завод в США

00:12 115

Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой запланированный визит в США в воскресенье с посещения военного завода в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, выпускающего металлические корпуса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, сообщает агентство AP.

Зеленский намерен лично поблагодарить рабочих.

Снаряды 155-го калибра оказались одной из главных статей западной военной помощи Украине; США начали поставлять их уже после начала полномасштабной войны и с тех пор поставили 3 млн единиц. Этого все равно недостаточно, поскольку западные страны до войны не располагали большими запасами снарядов и темпы производства растут медленно. К концу 2025 года Пентагон намерен довести выпуск снарядов до 100 тыс. единиц в месяц.

Скрэнтон — малая родина президента Джо Байдена. Кроме того, Пенсильвания едва ли не главный из колеблющихся штатов, которые решат исход ноябрьских президентских выборов; если Камала Харрис или Дональд Трамп проиграют Пенсильванию, то у любого из них будет мало шансов собрать необходимое для победы число в 270 выборщиков за счет других штатов. На данный момент Харрис опережает Трампа по усредненному показателю опросов в этом штате на два процентных пункта, однако это очень волатильный показатель и в любом случае находится в пределах статистической погрешности.

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