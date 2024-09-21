Огонь перекинулся на заправку с горящего бензовоза: есть пострадавшие

В результате пожара на автозаправочной станции в Ставропольском крае пострадали два человека, сообщил глава Новоселицкого округа Виктор Фетисов. Пострадавшие доставлены в районную больницу с ожогами средней тяжести.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что «в результате пожара огнем повреждено два легковых автомобиля и квадроцикл. Пожар локализован».

В экстренных службах Интерфаксу сообщили, что пожар вспыхнул во время слива топлива из автоцистерны в емкости АЗС.