Огонь перекинулся на заправку с горящего бензовоза: есть пострадавшие
В результате пожара на автозаправочной станции в Ставропольском крае пострадали два человека, сообщил глава Новоселицкого округа Виктор Фетисов. Пострадавшие доставлены в районную больницу с ожогами средней тяжести.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что «в результате пожара огнем повреждено два легковых автомобиля и квадроцикл. Пожар локализован».
В экстренных службах Интерфаксу сообщили, что пожар вспыхнул во время слива топлива из автоцистерны в емкости АЗС.
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В Ставропольском крае РФ бензовоз загорелся на заправке, огонь перекинулся на саму АЗС.
Бензовоз вспыхнул на автозаправочной станции на дороге около 21:30. Пламя быстро перекинулось еще на два автомобиля и постройки.
В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Пожар уже локализован. На месте работают 19 человек и шесть единиц техники.