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Огонь перекинулся на заправку с горящего бензовоза: есть пострадавшие

видео; обновлено 01:05
01:05 1952

В результате пожара на автозаправочной станции в Ставропольском крае пострадали два человека, сообщил глава Новоселицкого округа Виктор Фетисов. Пострадавшие доставлены в районную больницу с ожогами средней тяжести.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что «в результате пожара огнем повреждено два легковых автомобиля и квадроцикл. Пожар локализован».

В экстренных службах Интерфаксу сообщили, что пожар вспыхнул во время слива топлива из автоцистерны в емкости АЗС.

* * * 00:19

В Ставропольском крае  РФ бензовоз загорелся на заправке, огонь перекинулся на саму АЗС.

Бензовоз вспыхнул на автозаправочной станции на дороге около 21:30. Пламя быстро перекинулось еще на два автомобиля и постройки.

В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Пожар уже локализован. На месте работают 19 человек и шесть единиц техники.

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