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Конфликт «бесов» и «ангелов» на сеансе Кашпировского

00:34 1126

Активисты-участники общественного православного движения «Сорок сороков» попытались сорвать выступление известного гипнотизера СССР Анатолия Кашпировского, ворвавшись на его сеанс и начав читать молитву, чтобы «остановить бесовщину», пишут российские СМИ.

Однако на защиту мага встали его сторонницы, которые применяли к активистам физическую силу, чтобы не дать им выйти из зала до приезда полиции.

«Общественники из движения «Сорок сороков» сорвали выступление гипнотизёра [Кашпировского], обвинив его в мошенничестве... Однако на защиту известного мага и целителя встала целая толпа его единомышленников, которая кидалась на активистов, и даже угрожала перцовым баллончиком», — заявили в Life.ru со ссылкой на видеозапись из зала.

По данным издания, Кашпировский дал своим фанатам «команду» не выпускать активистов до приезда полиции.

Во время конфликта гипнотизер продолжал сидеть на сцене в окружении охранников, отметили в издании. Женщины, пришедшие на сеанс Кашпировского, защищали его перед активистами, заявляя, что гипнотизер лечит «лучше любых врачей», подчеркнули в издании.

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