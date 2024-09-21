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Террористка Аслан не долетела до Австралии

00:45 944

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и полиции Стамбула задержали главу австралийской структуры террористической Рабочей партии Курдистана.

Источники Anadolu в службах безопасности сообщили, что Чигдем Аслан принимала активное участие в деятельности австралийской структуры PKK, слежка за ней со стороны MİT велась длительное время.

Турецкие спецслужбы выяснили, что Аслан контактировала с главарями PKK и намеревалась вылететь в Австралию из аэропорта Стамбула.

Чигдем Аслан удалось задержать в аэропорту благодаря совместным усилиям стамбульской полиции и Департамента по борьбе с терроризмом MİT. Суд принял решение арестовать Аслан.

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