Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева?

Во втором матче подряд футбольный клуб «Туран-Товуз», лидировавший после шести туров и не имевший в пассиве ни одного поражения в Премьер-лиге, сталкивается, мягко говоря, с весьма спорными решениями арбитров. В субботу в матче 7-го тура команда Курбана Бердыева принимала в Товузе «Араз-Нахчыван». На 13-й минуте при счете 0:0 футболист гостей Рамон Мачадо ногой бьет по лицу игрока «Туран-Товуза» Родерика Миллера. Возможно, бразильский форвард нанес удар не специально, но это не оправдание. Должно последовать прямое удаление.

Как видно на видео ниже, Миллер пытается нанести удар по мячу головой. При этом голова панамца находится в естественном положении, он не играет ею слишком низко. Это красная карточка! Однако главный арбитр матча Эльчин Масиев и VAR почему-то прощают игрока «Араз-Нахчывана», ограничиваясь желтой. А основной защитник товузцев, да еще и забивший уже два гола в нынешнем чемпионате, не смог после такого удара продолжить игру и был заменен.

Естественно, красная карточка в начале матча во многом предопределила бы ход игры. В меньшинстве нахчыванцам пришлось бы очень нелегко против обученной команды Бердыева. Ну а в равных составах сильнее оказались гости - 2:1. Интересно, что на 44-й минуте счет в матче открыл именно Рамон Мачадо, который по справедливости после 13-й минуты не должен был находиться на поле. Примечательно, что эпизод с Мачадо и Миллером не попал в видеообзор матча, представленный Профессиональной футбольной лигой.

«Туран-Товуз» сталкивается со странным судейством вторую игру подряд. В 6-м туре в Баку против «Сабаха» при счете 2:2 на 93-й минуте все тот же «невезучий» Родерик Миллер после подачи с углового забивает третий и, как казалось, победный гол Товуза. Но лайнсмен Акиф Амирали каким-то образом узрел, что мяч в полете пересек лицевую линию. Четкого видео данного эпизода нет, но с тех ракурсов, которые представлены ниже, нет абсолютно никакого ощущения, что мяч покинул поле. Как Амирали это увидел? И увидел ли?