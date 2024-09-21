На фоне почти войны с «Хезболлой» тысячи израильтян вышли на протесты
В субботу, 21 сентября, в израильских городах вновь прошли акции с требованием пойти на соглашение о прекращении огня для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.
По оценке организаторов, в Тель-Авиве на демонстрацию вышли сотни тысяч человек, в других городах — десятки тысяч.
המפגינים בקיסריה, בהם הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ וגיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת שנרצחה בשבי חמאס, נשכבו על כביש הגישה לבית רה"מ וחסמו אותו. המשטרה פינתה אותם בכוח— כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2024
(אורלי אלקלעי, צילום: בני משי) pic.twitter.com/neOl4f14zv
В Тель-Авиве на акции среди прочих выступил Эли Эльбаг — отец Лири Эльбаг, которую удерживают в заложниках. «Всем нам ясно, что виноват ХАМАС, но на протяжении года были возможности для заключения сделки и вы (правительство) ими не воспользовались»,— сказал отец заложницы на демонстрации, слова его приводят израильские СМИ.
Крупные акции протеста прошли у резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, а также в Иерусалиме, Нетании и других городах.
Массовые акции протеста прошли на фоне тупика в переговорах о сделке по освобождению заложников, а также заявлений израильских властей о том, что внимание с Газы переключается на борьбу с движением «Хезболла». 18 сентября министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил о переносе «центра тяжести» военных усилий на северное направление, на границу с Ливаном, а также о начале нового этапа военной операции, целью которой является возвращение жителей израильского севера в свои дома.