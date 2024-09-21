На фоне почти войны с «Хезболлой» тысячи израильтян вышли на протесты

По оценке организаторов, в Тель-Авиве на демонстрацию вышли сотни тысяч человек, в других городах — десятки тысяч.

В субботу, 21 сентября, в израильских городах вновь прошли акции с требованием пойти на соглашение о прекращении огня для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

В Тель-Авиве на акции среди прочих выступил Эли Эльбаг — отец Лири Эльбаг, которую удерживают в заложниках. «Всем нам ясно, что виноват ХАМАС, но на протяжении года были возможности для заключения сделки и вы (правительство) ими не воспользовались»,— сказал отец заложницы на демонстрации, слова его приводят израильские СМИ.

Крупные акции протеста прошли у резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, а также в Иерусалиме, Нетании и других городах.

Массовые акции протеста прошли на фоне тупика в переговорах о сделке по освобождению заложников, а также заявлений израильских властей о том, что внимание с Газы переключается на борьбу с движением «Хезболла». 18 сентября министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил о переносе «центра тяжести» военных усилий на северное направление, на границу с Ливаном, а также о начале нового этапа военной операции, целью которой является возвращение жителей израильского севера в свои дома.