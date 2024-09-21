Бомбовые удары по Харькову: одна попала в многоэтажку
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Вечером 21 сентября в Харькове прогремели взрывы из-за российской воздушной атаки. Россияне нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами, сообщили местные власти.
Один из них попал в жилую многоэтажку. На месте происшествия работают экстренные службы и волонтеры.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела города пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. По его словам, среди пострадавших трое детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
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