Бомбовые удары по Харькову: одна попала в многоэтажку

Вечером 21 сентября в Харькове прогремели взрывы из-за российской воздушной атаки. Россияне нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами, сообщили местные власти.

Один из них попал в жилую многоэтажку. На месте происшествия работают экстренные службы и волонтеры.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела города пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. По его словам, среди пострадавших трое детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии.