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Трампу Земли мало: обещает высадить американцев на Марс

02:32 241

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине, рассказал, что в случае победы на выборах намерен добиться высадки американцев на Марс до конца срока истечения его полномочий, сообщает ТАСС.

«Мы будем лидерами в космосе. Илон Маск, запускай ракетные корабли, потому что мы хотим достичь Марса до конца моего президентского срока», — отметил Трамп.

Владелец компании SpaceX Илон Маск ранее заявил, что космический корабль Starship может отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. Если посадка кораблей на планету пройдет успешно, первые пилотируемые запуски на Марс могут состояться через четыре года.

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