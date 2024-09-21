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В Европе появится микрогосударство для мусульман

02:44 1200

В столице Албании Тиране планируется создать карликовое государство по аналогии с Ватиканом в Риме. Предназначаться оно будет не для католиков, а для умеренной мусульманской общины бекташи. Об этом написала The New York Times со ссылкой на премьер-министра страны Эди Раму и религиозного лидера суфийского ордена Бекташи Эдмонда Брахимая, известного как Баба Монди.

лидер ордена Бекташи в Албании Эдмонд Брахимай

Предполагается, что на территории будущего города-государства будет разрешено употребление алкоголя, от женщин не будут требовать ношения платка и разрешат им носить то, что они хотят; никаких предписаний образа жизни навязываться не будет. «Бог ничего не запрещает. Вот почему он дал разум», - заявил Эдмонд Брахимай в интервью NYT.

Премьер-министр Албании Эди Рама в свою очередь сообщил изданию, что объявит о планах создания нового государственного образования под названием Суверенное государство ордена Бекташи «в ближайшем будущем». Ожидается, что его площадь составит всего около десяти гектаров, однако там будут действовать собственная администрация, паспорта и границы, пишет NYT.

Как заявил газете Эди Рама, целью создания нового государства станет продвижение толерантной версии ислама, которой Албания гордится. «Мы должны беречь это сокровище - религиозную толерантность - и никогда не воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся», - подчеркнул он. Албанский премьер уверен, что создание умеренного исламского микрогосударства пошлет сигнал: «Не позволяйте стереотипам о мусульманах определять, кто такие мусульмане».

По информации немецкого гуманитарного проекта Renovabis, к суфийскому ордену Бекташи принадлежит лишь 2,1% населения Албании. Таким образом, приверженцы этого течения составляют меньшинство среди исповедующих традиционный ислам, доля которых в стране достигает 57%. Бекташи - один из самых влиятельных орденов суфиев (мистиков) на Балканах и в Турции, он проповедует умеренный ислам и значительно отклоняется от интерпретации мусульманства в рамках норм шариата.

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