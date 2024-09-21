USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Что происходило с Серхио Пересом и Карлосом Сайнсом в медцентре в Баку?

Отдел спорта
03:16 523

Серхио Перес и Карлос Сайнс высказались по поводу аварии на Гран-при Азербайджана, которая случилась в прошлое воскресенье в Баку.

Мексиканец и испанец столкнулись во время борьбы за третье место на предпоследнем круге: передняя правая шина автомобиля Переса зацепила правую заднюю шину Сайнса, в результате чего болид Ferrari пересек траекторию движения Red Bull и врезался в стену.

Оба гонщика впоследствии обвинили друг друга, но стюарды посчитали это гоночным инцидентом. После любой аварии водители отправляются в медицинский центр для прохождения профилактических тестов, и Сайнс сказал, что это дает возможность обсудить ситуацию и поразмышлять о том, насколько жестоким может быть этот вид спорта.

«Нас посадили рядом друг с другом, и мы в течение 20 минут сидели в медицинском центре, - говорит Сайнс. - Мы оба были под присмотром кардиомониторов и следили за нашими жизненно важными показателями. Мы смотрели друг на друга и говорили: «Приятель, что, черт возьми, там произошло?». Я сказал: «Я не знаю. Но я клянусь, что не сделал тебе ничего плохого, Чеко». Мы вели этот диалог и пытались проанализировать произошедшее. И вдруг, после этих 20 минут, мы подумали... этот спорт иногда такой дерьмовый! Как мы можем быть здесь и упустить пьедестал? У нас был пьедестал. Мы оба сидели там и думали: «Как, черт возьми, мы умудрились не оказаться на подиуме?». И в конце мы как бы пошутили по этому поводу, так что никаких обид друг на друга не было».

«Как только мы сняли шлемы, мы поняли, что облажались, что финиш в такой гонке получился действительно разочаровывающим, - присоединяется к Сайнсу Перес. - Мы были в медицинском центре, нас осматривали, и мы были в порядке. Мы оба хотели уйти как можно скорее, потому что были очень расстроены результатом».

После аварии в социальных сетях появились видеоролики. Перес первым вышел из машины и подошел к болиду Сайнса, чтобы высказать ему свое недовольство. На кадрах видно, как он, по всей видимости, ударил Сайнса по голове или даже ударил его по макушке.

Но сейчас оба заявили, что инцидент был совершенно раздут.

«Я разговаривал с ним, я не толкал его голову, - уверяет Перес. - На видео это выглядит хуже, чем есть на самом деле. Карлос - один из моих лучших товарищей в группе водителей. Так что он последний человек, с кем я хотел бы схлестнуться. Но мы перевернули страницу, и, надеюсь, мы оба сможем провести потрясающую гонку в Сингапуре».

Сайнс тоже проигнорировал этот момент.

«Я этого не помню. Честно говоря, я вообще не помню, касался ли он моего шлема. Я всегда трачу немного времени, чтобы выйти из машины. Я всегда не тороплюсь, и я думаю, что он использовал это время, чтобы взволнованно подойти ко мне и что-то сказать — кстати, я не расслышал, что он сказал!».

Гран-при Сингапура состоится уже сегодня.

В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 1203
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева?
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева? Опять скандал; видео
01:03 1982
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 1696
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 8818
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 3221
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 5448
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность обновлено 22:17
21 сентября 2024, 22:17 17290
Смерть европейской цивилизации?! Когда?
Смерть европейской цивилизации?! Когда? слово публицисту, все еще актуально
21 сентября 2024, 16:53 5721
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
21 сентября 2024, 22:59 1578
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 14398
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон наша корреспонденция; все еще актуально
21 сентября 2024, 16:26 4117

ЭТО ВАЖНО

В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 1203
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева?
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева? Опять скандал; видео
01:03 1982
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 1696
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 8818
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 3221
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 5448
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность
После атаки Украины Россия начала проверку на радиоактивность обновлено 22:17
21 сентября 2024, 22:17 17290
Смерть европейской цивилизации?! Когда?
Смерть европейской цивилизации?! Когда? слово публицисту, все еще актуально
21 сентября 2024, 16:53 5721
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
После атаки пейджеров Мадуро дает советы
21 сентября 2024, 22:59 1578
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 14398
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон
Одни проходимцы в американской политике: Марк Робинсон наша корреспонденция; все еще актуально
21 сентября 2024, 16:26 4117
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться