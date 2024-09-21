Что происходило с Серхио Пересом и Карлосом Сайнсом в медцентре в Баку?
Серхио Перес и Карлос Сайнс высказались по поводу аварии на Гран-при Азербайджана, которая случилась в прошлое воскресенье в Баку.
Мексиканец и испанец столкнулись во время борьбы за третье место на предпоследнем круге: передняя правая шина автомобиля Переса зацепила правую заднюю шину Сайнса, в результате чего болид Ferrari пересек траекторию движения Red Bull и врезался в стену.
💥 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'inde SAINZ-PEREZ kazası!— Plonjon Sports (@PlonjonSportsTR) September 15, 2024
🤔 Sizce hangi pilot hatalı?
📲#F1 #AzerbaijanGP🇦🇿 🏎 pic.twitter.com/HSZGsiIObf https://t.co/EkqR46Hg7Q
Оба гонщика впоследствии обвинили друг друга, но стюарды посчитали это гоночным инцидентом. После любой аварии водители отправляются в медицинский центр для прохождения профилактических тестов, и Сайнс сказал, что это дает возможность обсудить ситуацию и поразмышлять о том, насколько жестоким может быть этот вид спорта.
«Нас посадили рядом друг с другом, и мы в течение 20 минут сидели в медицинском центре, - говорит Сайнс. - Мы оба были под присмотром кардиомониторов и следили за нашими жизненно важными показателями. Мы смотрели друг на друга и говорили: «Приятель, что, черт возьми, там произошло?». Я сказал: «Я не знаю. Но я клянусь, что не сделал тебе ничего плохого, Чеко». Мы вели этот диалог и пытались проанализировать произошедшее. И вдруг, после этих 20 минут, мы подумали... этот спорт иногда такой дерьмовый! Как мы можем быть здесь и упустить пьедестал? У нас был пьедестал. Мы оба сидели там и думали: «Как, черт возьми, мы умудрились не оказаться на подиуме?». И в конце мы как бы пошутили по этому поводу, так что никаких обид друг на друга не было».
«Как только мы сняли шлемы, мы поняли, что облажались, что финиш в такой гонке получился действительно разочаровывающим, - присоединяется к Сайнсу Перес. - Мы были в медицинском центре, нас осматривали, и мы были в порядке. Мы оба хотели уйти как можно скорее, потому что были очень расстроены результатом».
После аварии в социальных сетях появились видеоролики. Перес первым вышел из машины и подошел к болиду Сайнса, чтобы высказать ему свое недовольство. На кадрах видно, как он, по всей видимости, ударил Сайнса по голове или даже ударил его по макушке.
Но сейчас оба заявили, что инцидент был совершенно раздут.
«Я разговаривал с ним, я не толкал его голову, - уверяет Перес. - На видео это выглядит хуже, чем есть на самом деле. Карлос - один из моих лучших товарищей в группе водителей. Так что он последний человек, с кем я хотел бы схлестнуться. Но мы перевернули страницу, и, надеюсь, мы оба сможем провести потрясающую гонку в Сингапуре».
Сайнс тоже проигнорировал этот момент.
«Я этого не помню. Честно говоря, я вообще не помню, касался ли он моего шлема. Я всегда трачу немного времени, чтобы выйти из машины. Я всегда не тороплюсь, и я думаю, что он использовал это время, чтобы взволнованно подойти ко мне и что-то сказать — кстати, я не расслышал, что он сказал!».
Гран-при Сингапура состоится уже сегодня.