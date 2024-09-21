Что происходило с Серхио Пересом и Карлосом Сайнсом в медцентре в Баку?

Серхио Перес и Карлос Сайнс высказались по поводу аварии на Гран-при Азербайджана, которая случилась в прошлое воскресенье в Баку. Мексиканец и испанец столкнулись во время борьбы за третье место на предпоследнем круге: передняя правая шина автомобиля Переса зацепила правую заднюю шину Сайнса, в результате чего болид Ferrari пересек траекторию движения Red Bull и врезался в стену.

Оба гонщика впоследствии обвинили друг друга, но стюарды посчитали это гоночным инцидентом. После любой аварии водители отправляются в медицинский центр для прохождения профилактических тестов, и Сайнс сказал, что это дает возможность обсудить ситуацию и поразмышлять о том, насколько жестоким может быть этот вид спорта. «Нас посадили рядом друг с другом, и мы в течение 20 минут сидели в медицинском центре, - говорит Сайнс. - Мы оба были под присмотром кардиомониторов и следили за нашими жизненно важными показателями. Мы смотрели друг на друга и говорили: «Приятель, что, черт возьми, там произошло?». Я сказал: «Я не знаю. Но я клянусь, что не сделал тебе ничего плохого, Чеко». Мы вели этот диалог и пытались проанализировать произошедшее. И вдруг, после этих 20 минут, мы подумали... этот спорт иногда такой дерьмовый! Как мы можем быть здесь и упустить пьедестал? У нас был пьедестал. Мы оба сидели там и думали: «Как, черт возьми, мы умудрились не оказаться на подиуме?». И в конце мы как бы пошутили по этому поводу, так что никаких обид друг на друга не было».

«Как только мы сняли шлемы, мы поняли, что облажались, что финиш в такой гонке получился действительно разочаровывающим, - присоединяется к Сайнсу Перес. - Мы были в медицинском центре, нас осматривали, и мы были в порядке. Мы оба хотели уйти как можно скорее, потому что были очень расстроены результатом». После аварии в социальных сетях появились видеоролики. Перес первым вышел из машины и подошел к болиду Сайнса, чтобы высказать ему свое недовольство. На кадрах видно, как он, по всей видимости, ударил Сайнса по голове или даже ударил его по макушке.