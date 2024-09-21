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«Непредсказуемый конфликт»: американцам велели покинуть Ливан

03:15 261

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан на фоне конфликта между Израилем и движением «Хезболла».

«Ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлой» и Израилем и последних взрывов в Ливане, в том числе в Бейруте, посольство США призывает американских граждан покинуть Ливан, пока сохраняется возможность воспользоваться коммерческими рейсами», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе предупредили, что в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности возможность покинуть страну коммерческими рейсами может исчезнуть.

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