«Непредсказуемый конфликт»: американцам велели покинуть Ливан

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан на фоне конфликта между Израилем и движением «Хезболла».

«Ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлой» и Израилем и последних взрывов в Ливане, в том числе в Бейруте, посольство США призывает американских граждан покинуть Ливан, пока сохраняется возможность воспользоваться коммерческими рейсами», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе предупредили, что в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности возможность покинуть страну коммерческими рейсами может исчезнуть.