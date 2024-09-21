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Знаменитый Тьерри Анри: «Карабах» был изгнан из родного Агдама…»

В эфире американского телеканала; ВИДЕО
Отдел спорта
05:13 637

В студии американского телеканала CBS Sports устроили викторину, посвященную командам-участницам основной стадии Лиги Европы.

На вопросы ведущей и знаменитого в прошлом французского футболиста Тьерри Анри отвечали бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер и экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс.

На легкий, по мнению Анри, вопрос о том, какую страну представляет футбольный клуб «Карабах», Ричардс ответил правильно, а вот Каррагер думал, что это грузинская команда.

Рассказывая участникам квиза о чемпионе Азербайджана, Тьерри Анри сказал: «Карабах» играет в Баку, столице Азербайджана. Он был изгнан из родного города Агдам в 1993 году из-за первой Карабахской войны».

Смотрите видео со 2-й минуты.

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