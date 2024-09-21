Пашинян уехал в США
10:06 1263
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отбыл в США для участия в работе 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В США Пашинян выступит на Саммитe будущего (22–23 сентября), открывающем Неделю высокого уровня ООН. Запланирована встреча армянского премьера с генсеком ООН Антониy Гутерришем и ряд других встреч, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом 29 сентября, сообщается на сайте ООН.
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