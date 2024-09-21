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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Россия захватывает новые населенные пункты в Украине

10:18 1299

Российские войска продвинулись в сторону Курахово и находятся уже в трех километрах от восточных окраин города. Это следует из карты украинского военного паблика Deep State.

Войска РФ взяли под контроль зону юго-западнее Красногоровки - практически захватили Острое и ведут штурм Максимилиановки, которая захвачена примерно наполовину. Причем противник обошел Максимилиановку с севера, что создает угрозу ее потери. В целом от линии фронта западнее Острого до окраин Курахово осталось около трех километров.

На данный момент, судя по карте, больше угроз создается находящемуся севернее «карману», который ВСУ удерживают с опорой на Кураховку и Горняк (в котором уже идут бои). Украинский военный с позывным Мучной пишет, что россияне уже продвинулись в сторону Александрополя, то есть атакуют южное основание упомянутого выступа.

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