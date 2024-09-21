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В Баку фанаты турецкого футбола устроили массовую драку

видео
10:31 1854

В поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы произошла массовая драка.

По информации, причиной драки стал недавно завершившийся футбольный матч между «Фенербахче» и «Галатасараем». После окончания игры возник спор между фанатами обоих клубов, который перерос в драку.

Конфликт был прекращен после вмешательства полиции, сообщается о задержании нескольких человек.

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