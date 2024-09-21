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Украина будет производить миллионы дронов

11:19 700

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина может производить более чем несколько миллионов дронов в год.

Умеров добавил, что Украина ведет переговоры с союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter.

«Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам обязательство по F-16, также дают по «миражам» (Mirage-2000). Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут», – сказал он.

Он выразил надежду, что в скором времени Украина получит первые результаты переговоров, которые можно будет анонсировать.

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