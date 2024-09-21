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Ливан и Ирак продолжают массированный обстрел Израиля

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11:28 466

Сегодня Израиль был атакован со стороны Ливана и Ирака. За утро из Ливана было выпущено 105 ракет по северу Израиля, в основном по району Хайфского залива и Нацерета. Еще 2 ракеты были выпущены из Ирака. По оценкам ЦАХАЛ, обстрелы в этих районах продолжатся сегодня и в ближайшие дни.

В результате удара по городу Кирьят-Бялик были ранены пожилые люди 77 и 76 лет и подросток 16 лет.

По данным израильских источников, обстрел ведется в том числе и из Ирака. Шиитские ополченцы в Ираке недавно взяли на себя ответственность за запуск крылатых ракет по цели на севере Израиля, а также за атаку беспилотников на цель на юге Израиля.

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