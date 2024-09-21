Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета

Зарубежные источники публикуют последствия недавнего неудачного испытательного запуска российской межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат» («Сатана-2») на полигоне Плесецк.

Ракета взорвалась в шахте и разрушила полигон, оставив огромный кратер Это уже четвертая неудачная попытка испытания «Сатаны».

В 2023 году президент России Владимир Путин пригрозил скорым размещением на боевом дежурстве новых межконтинентальных ракет «Сармат», способных нести более 10 ядерных боеголовок. Их дальность - 18 тысяч километров.

Еще в 2022 году тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах России запустить серийное производство ракеты «Сармат», которую он назвал «самой мощной в мире», и провести новые испытания.