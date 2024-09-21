И Байрамов летит в Нью-Йорк
22 сентября 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов с целью участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) отправился в Нью-Йорк, сообщает МИД Азербайджана.
В рамках визита планируется выступление министра Джейхуна Байрамова на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, в том числе на ряде других международных мероприятий, а также проведение двусторонних встреч с иностранными государственными чиновниками и руководителями международных организаций в рамках недели высокого уровня сессии.