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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Десятки людей погибли в Бейруте после обстрелов

12:16 612

45 человек погибли в результате израильских авиаударов по южному предместью Бейрута, сообщает телеканал LBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

Кроме того, по данным Минздрава, «работы по разборке завалов продолжаются третий день подряд» и что образцы ДНК будут использоваться для установления личности некоторых тел. В «Хезболле» заявили, что по меньшей мере 16 ее членов, в том числе двое ее самых высокопоставленных деятелей, были убиты в тот момент, когда они встречались в подвале многоквартирного дома в Бейруте.

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