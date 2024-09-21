Десятки людей погибли в Бейруте после обстрелов
45 человек погибли в результате израильских авиаударов по южному предместью Бейрута, сообщает телеканал LBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.
Кроме того, по данным Минздрава, «работы по разборке завалов продолжаются третий день подряд» и что образцы ДНК будут использоваться для установления личности некоторых тел. В «Хезболле» заявили, что по меньшей мере 16 ее членов, в том числе двое ее самых высокопоставленных деятелей, были убиты в тот момент, когда они встречались в подвале многоквартирного дома в Бейруте.