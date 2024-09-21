USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Иванишвили угрожает военным преступникам

12:38 674

Почетный председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что «никто не сможет втянуть Грузию в войну», а «военные преступники будут строго наказаны».

«Придя на выборы 26 октября и поддержав «Грузинскую мечту», вы получаете гарантию того, что никто не сможет втянуть Грузию в войну, а военные преступники будут строго наказаны.

«Грузинская мечта» - единственная политическая сила, которая принесла стране 12 лет непрерывного мира в тяжелейшей геополитической ситуации», - сказал Иванишвили.

Ранее Иванишвили заявил, что Грузия должна извиниться перед осетинами за войну 2008 году, обвинив бывшего президента Михаила Саакашвили.

Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 938
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7035
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 4160
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 3497
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 14679
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18249
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 10432
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева?
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева? Опять скандал; видео
01:03 7429
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4185
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 11004
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 6791

ЭТО ВАЖНО

Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 938
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7035
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 4160
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 3497
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 14679
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18249
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 10432
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева?
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева? Опять скандал; видео
01:03 7429
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4185
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 11004
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 6791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться