Иванишвили угрожает военным преступникам

Почетный председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что «никто не сможет втянуть Грузию в войну», а «военные преступники будут строго наказаны».

«Придя на выборы 26 октября и поддержав «Грузинскую мечту», вы получаете гарантию того, что никто не сможет втянуть Грузию в войну, а военные преступники будут строго наказаны.

«Грузинская мечта» - единственная политическая сила, которая принесла стране 12 лет непрерывного мира в тяжелейшей геополитической ситуации», - сказал Иванишвили.

Ранее Иванишвили заявил, что Грузия должна извиниться перед осетинами за войну 2008 году, обвинив бывшего президента Михаила Саакашвили.