Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в США, где примет участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как ожидается, на сессии будут приняты решения, связанные с новыми технологиями ведения войны, продемонстрированными на днях «пейджерной атакой» в Ливане, событиями в секторе Газа и усиливающимся вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. Также одной из главных тем станет обсуждение конкретных шагов по нормализации отношений между Турцией и США. Резко обострившись, начиная с 2014 года, они демонстрируют в последние несколько месяцев позитивные сдвиги.

Как уже сообщалось, недавно Вашингтон, несмотря на исключение Анкары из программы F-35, утвердил продажу Турции партии новейших истребителей F-16. Турция также удостоилась личной признательности президента Байдена за посредническую роль в историческом обмене пленными между США и Россией. Помимо этого, Эрдоган планирует встретиться 23 сентября с представителями ведущих американских компаний, демонстрируя решимость вернуть в страну инвестиции крупнейших промышленных корпораций США. Все это дает основания говорить о заметном потеплении на треке Анкара – Вашингтон, подтверждаемом недавними заявлениями бывшего посла США в Анкаре Джеффа Флейка, срок полномочий которого завершился всего двадцать дней назад. Безусловно, следует учитывать, что в ноябре в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы, а это значит, что на данный момент решение американо-турецких проблем будет временно находиться под контролем системы, то есть бюрократии. Тем не менее в Анкаре убеждены: следующий президент США, кто бы им ни стал, вряд ли отойдет от сложившейся политики и не будет нарушать работу системы, укоренившейся в течение десятилетий. Разумеется, у нового президента и его команды будет своя политика в отношении Турции, однако ожидать значительных отклонений от установленных правил не стоит.

Следует также учитывать физическое состояние действующего президента США Джо Байдена, на фоне которого американо-турецкие отношения в значительной степени поддерживаются в последнее время усилиями министров и бюрократии двух стран. Особую роль в этих контактах играет Джон Басс, заместитель госсекретаря по политическим вопросам, который ранее был послом США в Анкаре. Одним из ключевых событий его апрельского визита в турецкую столицу стала встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой обсуждались вопросы сектора Газа, Сирии, Украины, безопасности Черного моря, а также борьбы с такими террористическими организациями, как РПК/ОНС и FETO. Характерно в этой связи, что в самый напряженный период в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пришедшийся, по мнению политических наблюдателей, на период с 2014 по 2017 годы, послом США в Турции был именно Джон Басс. И вот сейчас наблюдается как бы перезагрузка двусторонних отношений. Не секрет, что ранее главной проблемой, усложнявшей двусторонние отношения, была военно-техническая поддержка США, оказываемая на севере Сирии курдским вооруженным формированиям РПК/ОНС. И хотя Госдепартамент постоянно заявлял, что Соединенные Штаты понимают обеспокоенность Анкары в отношении сепаратистских террористических организаций, реальные шаги в этом направлении не предпринимались. Но, согласно информации из политических кулуаров Анкары, даже несмотря на то, что некоторые представители США заявляли: «Мы не до конца понимаем, чего именно хочет Турция», - на текущих переговорах был сделан реальный шаг.