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Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:48 942

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в США, где примет участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как ожидается, на сессии будут приняты решения, связанные с новыми технологиями ведения войны, продемонстрированными на днях «пейджерной атакой» в Ливане, событиями в секторе Газа и усиливающимся вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.

Также одной из главных тем станет обсуждение конкретных шагов по нормализации отношений между Турцией и США. Резко обострившись, начиная с 2014 года, они демонстрируют в последние несколько месяцев позитивные сдвиги.

Налицо заметное потепление на треке Анкара - Вашингтон

Как уже сообщалось, недавно Вашингтон, несмотря на исключение Анкары из программы F-35, утвердил продажу Турции партии новейших истребителей F-16. Турция также удостоилась личной признательности президента Байдена за посредническую роль в историческом обмене пленными между США и Россией.

Помимо этого, Эрдоган планирует встретиться 23 сентября с представителями ведущих американских компаний, демонстрируя решимость вернуть в страну инвестиции крупнейших промышленных корпораций США. Все это дает основания говорить о заметном потеплении на треке Анкара – Вашингтон, подтверждаемом недавними заявлениями бывшего посла США в Анкаре Джеффа Флейка, срок полномочий которого завершился всего двадцать дней назад.

Безусловно, следует учитывать, что в ноябре в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы, а это значит, что на данный момент решение американо-турецких проблем будет временно находиться под контролем системы, то есть бюрократии. Тем не менее в Анкаре убеждены: следующий президент США, кто бы им ни стал, вряд ли отойдет от сложившейся политики и не будет нарушать работу системы, укоренившейся в течение десятилетий. Разумеется, у нового президента и его команды будет своя политика в отношении Турции, однако ожидать значительных отклонений от установленных правил не стоит.

В самый напряженный период в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пришедшийся, по мнению политических наблюдателей, на период с 2014 по 2017 годы, послом США в Турции был именно Джон Басс. И вот сейчас наблюдается как бы перезагрузка двусторонних отношений

Следует также учитывать физическое состояние действующего президента США Джо Байдена, на фоне которого американо-турецкие отношения в значительной степени поддерживаются в последнее время усилиями министров и бюрократии двух стран. Особую роль в этих контактах играет Джон Басс, заместитель госсекретаря по политическим вопросам, который ранее был послом США в Анкаре. Одним из ключевых событий его апрельского визита в турецкую столицу стала встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой обсуждались вопросы сектора Газа, Сирии, Украины, безопасности Черного моря, а также борьбы с такими террористическими организациями, как РПК/ОНС и FETO.

Характерно в этой связи, что в самый напряженный период в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пришедшийся, по мнению политических наблюдателей, на период с 2014 по 2017 годы, послом США в Турции был именно Джон Басс. И вот сейчас наблюдается как бы перезагрузка двусторонних отношений.

Не секрет, что ранее главной проблемой, усложнявшей двусторонние отношения, была военно-техническая поддержка США, оказываемая на севере Сирии курдским вооруженным формированиям РПК/ОНС. И хотя Госдепартамент постоянно заявлял, что Соединенные Штаты понимают обеспокоенность Анкары в отношении сепаратистских террористических организаций, реальные шаги в этом направлении не предпринимались. Но, согласно информации из политических кулуаров Анкары, даже несмотря на то, что некоторые представители США заявляли: «Мы не до конца понимаем, чего именно хочет Турция», - на текущих переговорах был сделан реальный шаг.

Главный камень преткновения - поддержка американцами РПК/ОНС

Согласно информации, полученной анкарским корреспондентом газеты Hurriyet Ханде Фыратом из американских источников, в ходе контактов в МИД Турции Джону Бассу был передан документ из 25 пунктов с четко изложенными требованиями Турции. В частности, в документе указано, что поддержка Соединенными Штатами РПК/ОНС/СОК в Сирии и Ираке превращается в непосредственную угрозу для Турции. Помимо этого, выдвинуто требование прекратить военное и материальное обеспечение, а также обучение членов этой террористической организации.

Другим важным пунктом в документе является захват РПК/ОНС нефтяных ресурсов Сирии и присвоение доходов от их добычи. Анкара потребовала от Вашингтона прекратить поддержку РПК/ОНС и в этом вопросе.

По мнению политических обозревателей, тот факт, что Турция открыто и подробно представила американцам этот документ, имеет большое значение. В то же время маловероятно, что Вашингтон удовлетворит все эти требования, особенно в преддверии выборов. Но новая администрация США, безусловно, учтет изменившийся из-за войны в Газе баланс сил в регионе, а также предпримет более решительные шаги в отношении Сирии и Ближнего Востока в целом.

Но все произойдет, как уже говорилось, только после выборов. Пока же, как считают эксперты, США будут делать «короткие» шаги, направленные на постепенное улучшение отношений с Анкарой.

По их мнению, даже несмотря на существующие проблемы, уже в ближайшем будущем мы сможем стать свидетелями позитивных сдвигов в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами.

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