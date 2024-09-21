USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Зеленский поехал за важными решениями в США

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
13:05 397

Украинский президент Владимир Зеленский начал исключительную, важную для его страны неделю в США. Но еще до официальных переговоров в Нью-Йорке и Вашингтоне сегодня состоится визит гостя на оружейный завод. Зеленского ждут на предприятии Army Ammunition Plant, которое производит одно из самых востребованных Украиной оружие — артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра.

Завод находится в городе Скрантон, что в штате Пенсильвания, и он единственный в США, который производит этот вид снарядов. Эти 155-миллиметровые снаряды используются для выстрелов длинноствольными гаубицами, их дальность стрельбы от 24 до 32 километров. Потребности Украины в этих снарядах огромны — ежедневно ВСУ делают от 6 до 8 тысяч выстрелов.

Сегодня состоится важный визит Зеленского в Army Ammunition Plant

Американцы говорят, что они с радостью давали бы Киеву больше снарядов, но их производственные мощности ограничены. В месяц в Скрантоне производят около 40 тысяч такого типа снарядов, хотя надеются к концу года повысить это число до 100 тысяч. Украина за два с половиной года войны уже получила только от США 3 миллиона этих снарядов. Но, учитывая масштабы войны, ей требуется все больше и больше. Того, что прямо сейчас она получает, ей категорически не хватает, и она ищет эти снаряды в дружественных странах по всему миру. Чаще всего находит.

Накануне визита в Америку Зеленский изменил название своего плана, который он представит президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Если раньше он именовался «Мирным планом» и предполагал проведение до конца года второго саммита по той теме (первый состоялся в Швейцарии в мае этого года), то теперь он называется «Планом победы». Уже само название вычеркивает участие России в такого рода форуме, о чем говорилось еще совсем недавно.

24 сентября Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Там же он встретится с рядом зарубежных лидеров, среди которых будет немецкий канцлер Олаф Шольц. Германия в последние недели заметно активизировала свои военные поставки Украине. В частности, сообщается о поставках 22 танков Leopard и другого вооружения.

Шольц даст Зеленскому другое оружие

А уже на следующий день Зеленский вылетит в Вашингтон, где его будет ждать президент Байден. По некоторым данным, хозяин Белого дома будет встречать украинского гостя вместе с кандидатом в президенты Камалой Харрис, и это говорит о том огромном значении, которое администрация придает этому визиту.

Haqqin.az, как и все без исключения мировые СМИ, неоднократно сообщал, что главной целью Зеленского будет убедить Байдена и Харрис в необходимости снять все ограничения для ударов Украины по целям в глубине территории России.

Пентагоновские генералы то ли в шутку, то ли всерьез говорят своему украинскому союзнику: «Да у вас у самих есть дроны, которые могут долететь до Кремля». Но Зеленский на такие уговоры не покупается. Он настаивает на том, чтобы США разрешили ВСУ бить по дальним российским целям снарядами ATACMS, имеющими дальность стрельбы до 300 километров, а также британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp.

До этого Байден был тверд в своем намерении не снимать ограничения на такие удары. Как известно, Владимир Путин пригрозил Западу тем, что если тот разрешит использование Украиной своего дальнобойного оружия, то это будет означать начало войны России с НАТО.

Что скажет Зеленскому Трамп?

В Вашингтоне серьезно отнеслись к этого рода угрозе, но решили не пасовать перед ней. Как ожидают американские эксперты, сейчас Байден и Харрис, возможно, согласятся изменить свою позицию. С чем это связано? Разумеется, с приближением выборов. Представьте себе ситуацию: Зеленский намерен представить свой «План победы» не только первым лицам США, но и кандидату в президенты Дональду Трампу, тот вроде бы ничего не имеет против встречи с украинским президентом. И на этой встрече, скорее всего в своей флоридской резиденции, Трамп будет убеждать Зеленского сделать ставку именно на него как на будущего лидера, который точно прекратит войну в Украине.

То, что Трамп выступает с несбыточными обещаниями, знают все в мире, в том числе и Зеленский. Он, конечно, внимательно выслушает кандидата от республиканцев, но будет ждать ответа от Байдена. А тому, чтобы оставить некое важное для него наследие накануне ухода, важно будет принять энергичное решение. И таковым может быть лишь разрешение Киеву бить по дальним целям в России, без которого, как считают украинские лидеры, им не удастся добиться перелома в войне.

Сообщений о том, что Вашингтон готовится предоставить Украине новый, довольно крупный пакет военной помощи на 350 миллионов долларов, уже будет недостаточно. Сильное же решение позволит нивелировать возможные обещания Трампа и ответить на растущую критику конгрессменов и сенаторов, которые призывают Байдена не бояться «красных линий» Путина. В конечном итоге, и это сейчас для Белого дома важнее украинских побед на поле боя, это прибавит политических очков Камале Харрис за полтора месяца до выборов.

Haqqin.az будет внимательно следить за всеми новостями о ключевом для Украины визите ее президента в Америку.

Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 947
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7035
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 4163
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 3506
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 14679
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18251
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 10433
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева?
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева? Опять скандал; видео
01:03 7430
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4185
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 11006
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 6791

ЭТО ВАЖНО

Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 947
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7035
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 4163
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 3506
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 14679
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18251
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 10433
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева?
Азербайджанские судьи «убивают» команду Курбана Бердыева? Опять скандал; видео
01:03 7430
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4185
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет
Иран демонстрирует силу: беспрецедентное количество беспилотников и ракет видео
21 сентября 2024, 20:27 11006
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные
Операция в Исполнительной власти Агсу: есть задержанные новость дополнена
21 сентября 2024, 19:15 6791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться