Зеленский поехал за важными решениями в США

Украинский президент Владимир Зеленский начал исключительную, важную для его страны неделю в США. Но еще до официальных переговоров в Нью-Йорке и Вашингтоне сегодня состоится визит гостя на оружейный завод. Зеленского ждут на предприятии Army Ammunition Plant, которое производит одно из самых востребованных Украиной оружие — артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра. Завод находится в городе Скрантон, что в штате Пенсильвания, и он единственный в США, который производит этот вид снарядов. Эти 155-миллиметровые снаряды используются для выстрелов длинноствольными гаубицами, их дальность стрельбы от 24 до 32 километров. Потребности Украины в этих снарядах огромны — ежедневно ВСУ делают от 6 до 8 тысяч выстрелов.

Американцы говорят, что они с радостью давали бы Киеву больше снарядов, но их производственные мощности ограничены. В месяц в Скрантоне производят около 40 тысяч такого типа снарядов, хотя надеются к концу года повысить это число до 100 тысяч. Украина за два с половиной года войны уже получила только от США 3 миллиона этих снарядов. Но, учитывая масштабы войны, ей требуется все больше и больше. Того, что прямо сейчас она получает, ей категорически не хватает, и она ищет эти снаряды в дружественных странах по всему миру. Чаще всего находит. Накануне визита в Америку Зеленский изменил название своего плана, который он представит президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Если раньше он именовался «Мирным планом» и предполагал проведение до конца года второго саммита по той теме (первый состоялся в Швейцарии в мае этого года), то теперь он называется «Планом победы». Уже само название вычеркивает участие России в такого рода форуме, о чем говорилось еще совсем недавно. 24 сентября Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Там же он встретится с рядом зарубежных лидеров, среди которых будет немецкий канцлер Олаф Шольц. Германия в последние недели заметно активизировала свои военные поставки Украине. В частности, сообщается о поставках 22 танков Leopard и другого вооружения.

А уже на следующий день Зеленский вылетит в Вашингтон, где его будет ждать президент Байден. По некоторым данным, хозяин Белого дома будет встречать украинского гостя вместе с кандидатом в президенты Камалой Харрис, и это говорит о том огромном значении, которое администрация придает этому визиту. Haqqin.az, как и все без исключения мировые СМИ, неоднократно сообщал, что главной целью Зеленского будет убедить Байдена и Харрис в необходимости снять все ограничения для ударов Украины по целям в глубине территории России. Пентагоновские генералы то ли в шутку, то ли всерьез говорят своему украинскому союзнику: «Да у вас у самих есть дроны, которые могут долететь до Кремля». Но Зеленский на такие уговоры не покупается. Он настаивает на том, чтобы США разрешили ВСУ бить по дальним российским целям снарядами ATACMS, имеющими дальность стрельбы до 300 километров, а также британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp. До этого Байден был тверд в своем намерении не снимать ограничения на такие удары. Как известно, Владимир Путин пригрозил Западу тем, что если тот разрешит использование Украиной своего дальнобойного оружия, то это будет означать начало войны России с НАТО.