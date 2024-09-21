Турция застает террористов врасплох
13:23 108
В результате бомбардировок ВВС Турции в северном Ираке, в районах Кара, Хакурк и Кандиль, уничтожены 17 террористов PKK, сообщает оборонное ведомство Турции.
В заявлении говорится, что в результате авиационных операций на севере Ирака уничтожены 8 террористов в Кара, 4 в Хакурке и 5 в Кандиле, всего 17 террористов.
«Мы продолжим неожиданные, нестандартные, быстрые и устойчивые операции для ликвидации источников терроризма», - отметили в министерстве.
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