Турция застает террористов врасплох

В результате бомбардировок ВВС Турции в северном Ираке, в районах Кара, Хакурк и Кандиль, уничтожены 17 террористов PKK, сообщает оборонное ведомство Турции.

В заявлении говорится, что в результате авиационных операций на севере Ирака уничтожены 8 террористов в Кара, 4 в Хакурке и 5 в Кандиле, всего 17 террористов.

«Мы продолжим неожиданные, нестандартные, быстрые и устойчивые операции для ликвидации источников терроризма», - отметили в министерстве.