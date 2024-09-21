Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…

В Российской Федерации вступил в силу закон, по которому практически все работающие в стране мигранты оказались, используя футбольную терминологию, в положении offsaid. В данном случае вне закона. Поскольку отныне им запрещено заключать браки, управлять транспортными средствами, получать водительские права, открывать счет в банках, регистрировать на свое имя имущество, изменять место жительства, выезжать за пределы территории субъекта РФ, приобретать недвижимость и транспортные средства, быть индивидуальным предпринимателем, брать кредиты, осуществлять переводы денежных средств и пр.

Впрочем, российским законотворцам и этого оказалось мало. Как сообщается, депутаты от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, запрещающий въезд в Россию родственникам мигрантов. В законопроекте, в частности, уточняется, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся на территории Российской Федерации на основании трудового договора или патента.

Тем временем российские эксперты напоминают, что в соответствии с законами экономической науки каждого работника основного промышленного производства должны обслуживать шесть-восемь или даже более тружеников в сфере сервиса — повара, торговцы, парикмахеры, таксисты, воспитательницы детских садов, дворники и т.д. А новый закон по мигрантам эту экономическую базу, образно говоря, разрушает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя это решение, сказал: «Есть экономика, а есть безопасность. Уверен, бизнес найдет грамотное и рациональное решение во всех сферах, где нельзя использовать мигрантов».

Как известно, после развала СССР вопрос отрицательной демографии планировалось решить за счет переселения из бывших советских республик 25 миллионов этнических русских. Для реализации этой цели была сформирована и утверждена государственная программа «Соотечественники», которая на первом этапе реально способствовала миграции из стран СНГ, в том числе из Азербайджана, определенного числа русских. Многие бакинцы наверняка помнят длинные очереди перед посольством России в середине 90-х годов прошлого века. Правда, подавляющее большинство «возвращенцев» рассчитывали перебраться в Москву, Санкт-Петербург или как минимум в другие крупные города, в которых есть работа и спрос на их профессию. Но, вопреки ожиданиям, их поселили в стагнирующих поселках Тверской, Вологодской, Псковской, Тульской, Курганской и других областях.

Как утверждают некоторые демографы, одной из причин, по которой Кремль решил в 2022 году вторгнуться в суверенное пространство Украины, было стремление увеличить на несколько миллионов численность населения Российской Федерации за счет жителей четырех украинских областей.

Здесь уместно напомнить, что все эти решения были приняты или готовятся к принятию на фоне тяжелейшей демографической ситуации в России и острой нехватки рабочих рук. Как известно, сразу же после распада Советского Союза Россия оказалась в демографической яме, из которой до сих пор безуспешно пытается выбраться.

В результате уже к началу 2023 года Россию покинули два миллиона выходцев из центральноазиатских республик. Власти даже такой сильно зависящей от российских денежных переводов страны, как Таджикистан, предупредили своих граждан, что дальнейшая работа в Российской Федерации опасна для их здоровья.

Однако после начала войны с Украиной ситуация с мигрантами резко меняется. Российские власти, которые до 2022 года относились к гастарбайтерам терпимо и даже благожелательно, начали обвинять мигрантов в росте преступности, объявили их пребывание в стране «угрозой национальной безопасности» и ввели жесткие ограничения на их работу и проживание.

Ну а в последующие годы началась обычная трудовая миграция в Россию из постсоветских стран. И вот это уже дало реальный экономический эффект в виде 8 процентов внутреннего валового продукта Российской Федерации, достигнутый главным образом за счет труда выходцев из стран Центральной Азии.

В результате немало русских передумали бросать насиженные места, которые они имели в новых независимых странах. Так что никаких улучшений российской демографии и связанных с ними надежд на рост рождаемости и возвращение к жизни отдаленных регионов не произошло. А проблемы бесхозяйственности, пьянства и массового бегства из сел в крупные российские города приняли еще более необратимый характер.

О том, чем все это грозит России и какими последствиями чревато новое законодательство РФ в отношении мигрантов, в интервью haqqin.az рассказал российский демограф Салават Абылкаликов, кандидат социологических наук и приглашенный исследователь в Нортумбрийском университете (Великобритания).

Помимо инфекционных заболеваний, мигранты также страдают от психических расстройств «из-за изоляции, нестабильности и тяжелых условий работы». Ситуация осложнилась настолько, что в этом месяце посольство Таджикистана в Москве обратилось к соотечественникам с призывом воздержаться от поездок в Россию.

Как передал интернет-портал Asia-Plus, среди таджикских граждан в России наряду с ограничением доступа к медицине, языковому барьеру и дискриминацией растет число ВИЧ-инфицированных, а также больных туберкулезом. Судя по статистическим данным, в 2022 году около 19 процентов граждан Таджикистана были заражены туберкулезом во время пребывания на территории России.

- Законодательно ограничивая права трудовых мигрантов, российские власти говорят об исходящих от них угрозах национальной безопасности. Видите ли Вы логическую связь в этих утверждениях?

- Самые большие глупости в России всегда объясняются логикой безопасности. К примеру, в нулевые годы, когда власти РФ отменили выборы губернаторов, они объяснили это решение заботой о… безопасности россиян. Хотя вопросы безопасности даже близко не стояли с процессом выборов губернаторов, отмена которых диктовалась исключительно вопросами внутренней политики.

Что же касается ограничений в отношении мигрантов, то это прямое следствие попыток Москвы перевести на них ответственность за нарастающие социально-экономические проблемы, которые негативно сказываются на общественных настроениях в РФ…

- Но, судя по всему, пока эти настроения не выливаются в сколько-нибудь заметное протестное движение.

- Верно. Однако нельзя не заметить рост недовольства россиян тем, что из-за войны в Украине все дорожает, растут цены на продукты, услуги и прочее. Государство вроде бы раздает деньги своим гражданам, однако деньги мобилизованным — это плата за жизни чьих-то мужей, братьев, сыновей и так далее. Мобилизационные деньги — это риск игры в казино, где на кон ставится жизнь. И люди очень недовольны этим рукотворным кризисом, созданным практически на пустом месте. Однако сказать ничего не могут, поскольку с помощью репрессивных мер социальное недовольство загнано внутрь. В этой ситуации власти решили, что нарастающее общественное недовольство легче всего канализировать против трудовых мигрантов. То есть против тех, кто не похож на большинство россиян по цвету кожи, разрезу глаз и т.д. Властям Российской Федерации куда легче направить недовольство на другую группу населения, нежели признать полное фиаско своих решений и объяснить народу, почему вопреки громогласным обещаниям взять за три дня Киев вооруженные силы Украины атакуют сегодня Курскую и Брянскую области, почему страна находится под тотальными санкциями, по какой причине из России уходят производители, все дорожает и падает уровень жизни.

- И российский народ действительно верит, что во всем виноваты мигранты из Центральной Азии и Кавказа?

- А почему бы и нет? Ведь для тех, чье мировосприятие, как и прежде, формируют «утюги» целой армии пропагандистов, все выглядит достаточно логично. Мол, все дорожает от того, что мигранты хотят побольше заработать. Дескать, это мигранты завышают цены на продукты питания, дороже перевозят нас в такси и прочее. И без того достаточно высокий уровень ксенофобии в российском обществе постоянно подогревается властями при помощи пропаганды и информационных кампаний. Повышая градус ксенофобии, власть стремятся отвлечь общественность от реальных проблем. Но такая политика обостряет дефицит кадров в России, вызванный многими причинами, главная из которых – это демография.

С 90-х годов ХХ века в стране низкая рождаемость. Население стремительно стареет, соответственно, людей трудоспособного возраста становится все меньше. Сейчас на рынок труда вышло малочисленное поколение молодежи, родившейся в девяностые-двухтысячные годы. Получается, что работать в России некому, молодежь ищет себя в сфере IT, в новых стартапах. Тем временем с рынка труда по возрасту уходит многочисленное поколение конца 60-х – начала 70-х годов. Рабочая сила заметно постарела, так что Россия остро нуждается в трудовых ресурсах, в мигрантах. Следует учесть тот факт, что значительная часть молодежи мобилизована в воюющую армию, многие трудятся на предприятиях военно-промышленного комплекса – производят снаряды, ремонтируют танки, шьют военную форму… Не говоря уже о миллионах молодых людей, сбежавших из России в самом начале войны с Украиной в другие страны. И вот теперь власти дошли до того, что законодательным образом выдавливают трудовых мигрантов, уничтожая тем самым имидж России, как еще не так давно миграционно привлекательной страны…

- Ситуация, которую Вы описали, близка к кризисной…

- Так оно и есть! Вся логика Кремля заключается в стремление его руководства удержать власть за счет уничтожения собственной экономики, параллельно отводя от себя справедливый гнев народа. Следует понимать, что в сегодняшней России все вопросы экономики давно отошли на второй план. После начала украинской войны баланс между хозяйственниками и силовиками жестко сменился в сторону последних. А их политика предельно проста: главное - день простоять да ночь продержаться.

Раньше в России миграционная политика была более открытой, свободной потому, что вплоть до прихода к власти Владимира Путина властям удавалось продвигать очевидный нарратив, в соответствии с которым мигранты — это деньги. А теперь президент России даже к так называемым системным либералам относятся с крайней настороженностью, поскольку понимает – на них он положиться не может. Поэтому в государственном управления все подмяла под себя корпорация силовиков.

Словом, сегодня вряд ли удастся объяснить россиянам, что миграция из Центральной Азии и Южного Кавказа благотворно влияет на их материальное благополучие, поскольку эти люди выполняют работу, на которую сами граждане РФ идти не желают. Конечно, российские власти были бы не против репатриации этнических русских из бывших республик СССР. Однако их там практически не осталось – в основном представители поколения 60-70-х годов прошлого века, которым уже от 70 до 85 лет…

- Учитывая законодательные инициативы РФ в отношении трудовых мигрантов, какой демографический сценарий для России Вы считаете худшим?

- Сделать трудовую миграцию нулевой, к чему Россия, похоже, и стремятся. Дело в том, что за последние тридцать с лишним лет миграция компенсировала половину естественной убыли Российской Федерации. Но за это время сменилось как минимум три крупные эпохи.

Первая - в 90-е годы, когда миграция носила репутационный характер, когда возвращались в основном этнические русские, татары, башкиры, чеченцы и другие народы, выехавшие когда-то на строительство городов и предприятий либо депортированные. Затем возвращение этнических русских приостановилась, и начали прибывать граждане из более бедных стран. Но после начала войны в Украине Россия стала терять миграционную привлекательность. И со временем это может привести к фатальным последствиям. По прогнозам ООН, в случае нулевой миграции, то есть когда иностранцы вообще перестанут переезжать в Россию, в том числе с семьями, в России к концу XXI столетия останется от 55 до 80 миллионов человек, в зависимости от того, как поведут себя рождаемость и смертность. И это будет фатально для самой большой по площади страны мира.

- Но как в таком случае Россия сможет контролировать столь гигантскую территорию в ее нынешних общепризнанных границах?

- Вы знаете, уже сегодня, когда до конца XXI века остается больше семидесяти лет, украинская война достаточно убедительно всем нам продемонстрировала: если на российскую территорию войдет достаточно сильная армия какой-то страны, ответить России по существу будет нечем. А ведь территориальных споров у РФ предостаточно. Единственное спасение для России в создавшейся демографической ситуации – используя все виды финансовых поощрений, принять в течение ближайших десяти лет не меньше десяти миллионов мигрантов с семьями, создать для них все условиях для успешной интеграции в российское общество и выравнять таким образом демографическую ситуацию.

Тот факт, что власти РФ фактически выживают трудовых мигрантов, на руку прежде всего конкурентам России, которые очень сильны. К примеру, мигранты из Кыргызстана, Узбекистана или Таджикистана могут поехать на заработки в Турцию, Казахстан, Южную Корею, наконец, в страны Персидского залива. К слову, у Китая и Индии также налицо форсированное старение населения, и уже в ближайшем будущем им понадобятся трудовые ресурсы.

На данный момент Россия для мигрантов не столько привлекательна, сколько географически и ментально близка – совсем недавно попасть в РФ было куда проще, чем, скажем, в Сингапур или Новую Зеландию. Думаю, время до 2032 года будет решающим, поскольку именно в этот период малочисленное поколение сменит на рынке труда многочисленное. Численность населения при этом сократиться не так сильно, куда более ощутимой станет трансформация возрастной структуры. Другими словами, население стареет, а желающих работать станет намного меньше. Этот кризис в российской экономике был предопределен изначально, все понимали, что необходимы решительные меры. Но в самый ответственный момент началось полномасштабное вторжение в Украину, и о демографии забыли.

- Ну а если произойдет нечто невероятное, Москва на 180 градусов развернет свою политику в отношении трудовых мигрантов и перестанет их дискриминировать?

- Боюсь, что это мало что изменит. Жесткие западные санкции будут последовательно снижать доходы России и, соответственно, уровень оплаты труда. А значит, интерес мигрантов работать в России будет сходить на нет. У людей не будет интереса массово переезжать в бедную страну с низкой оплатой труда. Скажу больше: в последние десять лет у России сократился разрыв в экономике с основными поставщиками мигрантов - Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. Если вы посмотрите на экономические показатели Узбекистана, то они растут на 5 процентов в год. То есть сегодня у потенциальных мигрантов из Узбекистана есть выбор: оставаться в Ташкенте, ехать в Россию, где их будут обвинять во всех грехах, или отправиться на заработки в Турцию, Южную Корею и другие страны.