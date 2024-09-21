USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

У Запада и Украины разные взгляды на победу

The Times
13:48 723

Президент Украины Владимир Зеленский собирается представить свой "план победы" в Вашингтоне. В США уже заявили, что ознакомились с некоторыми общими контурами плана и считают его практичным. Однако, как пишет обозреватель The Times Марк Галеотти, взгляды на победу у Киева и Запада могут различаться, и неясно, считают ли союзники Украины, что враг действительно может быть изгнан.

Как пишет обозреватель, на Западе считают, что одной из целей плана Зеленского является удержание поддержки союзников. Как отметил в разговоре с Галеотти немецкий дипломат, "не знаю, принесет ли он победу над русскими, но, вероятно, он предназначен, как и все остальное, для того, чтобы заставить нас оставаться в строю".

В то же время, пишет Галеотти, на Западе наблюдается значительная "усталость от Украины" и растет ощущение, что пришло время закончить конфликт, даже если это означает установление "уродливого мира". При этом, отмечает обозреватель, у западных союзников нет единого мнения, как должна завершиться война.

"Вместо того чтобы разрешить эти противоречия, Запад прикрывается пустой мантрой о том, что решение должна принимать сама Украина. Не желая напрямую решать свои разногласия по поводу того, как должен закончиться этот конфликт, Запад так и не пришел к согласию по нескольким ключевым дилеммам", - отмечает он.

При этом, говорится в статье, даже самые откровенные союзники Украины скептически относятся к тому, что Киеву удастся военным путем вернуть всю оккупированную территорию.

"Даже признанный ястреб Украины из польского аналитического центра признался мне: "Границы Украины часто смещались с течением времени; настоящая борьба сейчас заключается в том, чтобы в будущем [границы] Украины смещались как можно меньше", - пишет он.

Неприятным следствием этого является то, пишет Галеотти, что если Украина и дальше будет отказываться признавать какие-либо территориальные потери, то конфликт превратится в "вечную войну".

"После определенного момента наступит истощение, и военный конфликт будет колебаться между эпизодами жестоких боев и временными перемириями, но она не закончится", - отмечает он.

Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!
15:02 118
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 3222
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 15112
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 1204
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4467
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 2343
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7332
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 5502
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 5117
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18593
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 11137

ЭТО ВАЖНО

Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!
15:02 118
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 3222
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 15112
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 1204
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4467
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 2343
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7332
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 5502
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 5117
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18593
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 11137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться