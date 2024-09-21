Президент Израиля о взрыве пейджеров в Ливане

Израиль не хочет начинать войну с Ливаном, однако не может не реагировать на угрозу со стороны шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Израиль не заинтересован сейчас в войне с Ливаном. Мы не хотим вступать в войну, - сказал он. - Однако Ливан стал заложником террористической организации и по совместительству политической партии «Хезболла».

Герцог отметил, что в регионе сложилась опасная ситуация, которая «очевидно может перерасти в нечто более значительное». По его словам, Израиль не готов мириться с обстрелами со стороны «Хезболлы», в результате которых еврейское государство было вынуждено эвакуировать из северных районов страны десятки тысяч человек.

Говоря о недавних взрывах устройств связи в Ливане, Герцог отверг причастность Израиля к этой операции. Он добавил, что у «Хезболлы» имеется много врагов в регионе.

Израильский президент добавил, что ликвидированные ЦАХАЛ лидеры «Хезболлы» обсуждали в ходе встречи нападение на Израиль.