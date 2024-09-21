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В Москве идут задержания родственников мобилизованных

видео
14:29 948

В Москве задержали жён мобилизованных, вышедших на акцию к зданию Минобороны. Родственницы мобилизованных планировали заночевать у здания Минобороны, добиваясь возвращения мужчин с фронта. Их задержали и отправили в автозак.

«Жен и матерей военных кинули прилюдно, отказавшись даже обсудить возвращение наших мужчин. Натравили шавок-студентиков, которые назвали нас и наших мужчин ничтожествами, которые в мирной жизни были не нужны стране и потому должны сейчас умирать в окопах», - говорится в сообщении в одном из телеграм-каналов жен мобилизованных.

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