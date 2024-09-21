Во время переговоров в Стамбуле Украина и Россия были готовы заключить соглашение о прекращении войны, но договоренности были сорваны «могущественными силами». Об этом, выступая на мероприятии, организованном швейцарским изданием Weltwoche, сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Шредер заявил, что предлагал компромисс по урегулированию между Украиной и РФ. Этот план подразумевал, что Донбасс останется в составе Украины, а для Крыма предполагалось «южнотирольское решение» – то есть создание российского анклава. Также план исключал возможность вступления Украины в НАТО.

Но, по утверждению Шрёдера, «правительство Владимира Зеленского не смогло принять решение свободно. Более могущественные круги позади Зеленского заблокировали бы мир. Вероятно, они считали, что Россия будет стратегически ослаблена, продолжая боевые действия. СМИ и американские генералы были убеждены, что они могут победить Путина и отстранить его от должности».

Бывший канцлер по-прежнему считает войну между Украиной и Россией опасной, заявляя, что Запад «недооценивает возможность эскалации». При этом Шрёдер раскритиковал вторжение Путина как серьезную ошибку. Однако тем, кто верит в военную победу над Россией, экс-канцлер посоветовал «заглянуть в учебники по истории».