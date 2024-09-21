Что за распоряжение отдал Путин после визита Шойгу в Тегеран?

Сразу после второго за последние полтора месяца визита секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в Тегеран 18 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ о заключении всеобъемлющего стратегического партнерского соглашения с Ираном, который был опубликован на сайте Кремля. Вот что в нем сказано:

1. Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Разрешить МИД России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера. 2.⁠ ⁠Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне. Следует отметить, что переговоры о подписании стратегического партнерского соглашения между Россией и Ираном велись длительное время, однако пик активности пришелся на период президентства покойного Ибрагима Раиси. Однако после его гибели и избрания реформатора Масуда Пезешкиана, назвавшего восстановление диалога с Западом одним из основных принципов внешней политики Исламской Республики, подписание оказалось под вопросом. Ну а после жесткого напоминания главы МИД РФ Сергея Лаврова Армении о «Зангезурском коридоре» между Тегераном и Москвой и вовсе возникла беспрецедентная напряженность. Официальные иранские круги открыто предупредили тогда, что позиция Москвы по «Зангезурскому коридору» ставит под сомнение подписание двустороннего стратегического партнерского соглашения.

После чего Сергей Шойгу совершил 17 сентября незапланированный визит в Тегеран, где встретился с иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом и президентом Масудом Пезешкианом. Несомненно, визит Шойгу был связан с «серьезной озабоченностью» Москвы по поводу курса нового иранского правительства на восстановление диалога с Западом. Судя по сообщениям СМИ Ирана, утверждавших, что в ходе переговоров Шойгу поддержал политику Исламской Республики по «Зангезурскому коридору», бывший министр обороны России пытался устранить беспокойство Тегерана по этому вопросу. В свою очередь, президент Пезешкиан отметил в беседе с Шойгу, что отношения между Тегераном и Москвой обязательно будут развиваться на «постоянной основе». «Четырнадцатое правительство ИРИ будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами», - подчеркнул, в частности, иранский президент. А уже на следующий день, 18 сентября, член парламентского Комитета по национальной безопасности и внешней политике Абулфазл Зохреванд заявил, что подписание стратегического партнерского соглашения между Ираном и Россией планируется в следующем месяце во время визита президента Масуда Пезешкиана в Казань, куда он прибудет для участия в саммите БРИКС.