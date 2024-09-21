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Что за распоряжение отдал Путин после визита Шойгу в Тегеран?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:42 767

Сразу после второго за последние полтора месяца визита секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в Тегеран 18 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ о заключении всеобъемлющего стратегического партнерского соглашения с Ираном, который был опубликован на сайте Кремля.

Вот что в нем сказано:

Путин сразу же после встречи с Шойгу

1. Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Разрешить МИД России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

2.⁠ ⁠Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне.

Следует отметить, что переговоры о подписании стратегического партнерского соглашения между Россией и Ираном велись длительное время, однако пик активности пришелся на период президентства покойного Ибрагима Раиси.

Однако после его гибели и избрания реформатора Масуда Пезешкиана, назвавшего восстановление диалога с Западом одним из основных принципов внешней политики Исламской Республики, подписание оказалось под вопросом. Ну а после жесткого напоминания главы МИД РФ Сергея Лаврова Армении о «Зангезурском коридоре» между Тегераном и Москвой и вовсе возникла беспрецедентная напряженность. Официальные иранские круги открыто предупредили тогда, что позиция Москвы по «Зангезурскому коридору» ставит под сомнение подписание двустороннего стратегического партнерского соглашения.

Договоренности Путина с Раиси остаются в силе?

После чего Сергей Шойгу совершил 17 сентября незапланированный визит в Тегеран, где встретился с иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом и президентом Масудом Пезешкианом. Несомненно, визит Шойгу был связан с «серьезной озабоченностью» Москвы по поводу курса нового иранского правительства на восстановление диалога с Западом. Судя по сообщениям СМИ Ирана, утверждавших, что в ходе переговоров Шойгу поддержал политику Исламской Республики по «Зангезурскому коридору», бывший министр обороны России пытался устранить беспокойство Тегерана по этому вопросу.

В свою очередь, президент Пезешкиан отметил в беседе с Шойгу, что отношения между Тегераном и Москвой обязательно будут развиваться на «постоянной основе».

«Четырнадцатое правительство ИРИ будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами», - подчеркнул, в частности, иранский президент.

А уже на следующий день, 18 сентября, член парламентского Комитета по национальной безопасности и внешней политике Абулфазл Зохреванд заявил, что подписание стратегического партнерского соглашения между Ираном и Россией планируется в следующем месяце во время визита президента Масуда Пезешкиана в Казань, куда он прибудет для участия в саммите БРИКС.

Непростая ситуация для Пезешкиана после переговоров с Шойгу

Таким образом, если не произойдет ничего непредвиденного, уже в октябре отношения между Россией и Ираном будут подняты на уровень стратегического партнерства. Из чего следует, что стороны начнут развивать более глубокое сотрудничество во многих сферах, включая военно-техническую. Соглашение также откроет путь для поставок Россией в Иран ракетных технологий и широкого спектра вооружений.

В то же время подписание стратегического соглашения с Россией подрывает планы Ирана, связанные с восстановлением диалога с Западом и смягчением экономических санкций, поскольку рассматривается Западом как серьезная угроза.

Известно, что Брюссель и Вашингтон оказывали давление на Тегеран, стремясь предотвратить подписание соглашения с Россией, а Евросоюз четко дал понять Пезешкиану, что в первую очередь Тегеран должен пересмотреть свои отношения с Москвой, а уже потом восстанавливать конструктивный диалог с Брюсселем.

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