USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается

Четвертое золото!
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:02 130

Азербайджанские акробаты продолжают свое триумфальное выступление на чемпионате мира в португальском Гимарайнше.

Четвертое золото для нашей команды завоевала смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сейидли, победившая в финале комбинированного упражнения.

Агасиф и Разия получили от судей 29,080 балла, лишь на 0,07 балла опередив соперников из Украины. Бронза у представителей Северной Кореи.

Вчера Рагимов и Сейидли взяли золото в балансовом упражнении. Сегодня они также выступят в финале темпового упражнения.

Еще два золота завоевал мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев, которому не было равных в комбинированных и балансовых упражнениях. Сегодня они постараются победить и в темповом финале.

Два финала в заключительный день чемпионата ждут также азербайджанскую мужскую группу.

Напомним, что до нынешнего соревнования у Азербайджана никогда не было золотых медалей на чемпионатах мира.

Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!
15:02 131
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 3237
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 15115
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 1208
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4469
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 2350
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7334
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 5510
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 5129
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18594
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 11140

ЭТО ВАЖНО

Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!
15:02 131
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 3237
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 15115
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 1208
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 4469
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 2350
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7334
Российская армия может окружить стратегически важный город
Российская армия может окружить стратегически важный город обновлено 11:58
11:58 5510
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 5129
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 18594
В Европе появится микрогосударство для мусульман
В Европе появится микрогосударство для мусульман
02:44 11140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться