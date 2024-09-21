Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается

Азербайджанские акробаты продолжают свое триумфальное выступление на чемпионате мира в португальском Гимарайнше.

Четвертое золото для нашей команды завоевала смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сейидли, победившая в финале комбинированного упражнения.

Агасиф и Разия получили от судей 29,080 балла, лишь на 0,07 балла опередив соперников из Украины. Бронза у представителей Северной Кореи.

Вчера Рагимов и Сейидли взяли золото в балансовом упражнении. Сегодня они также выступят в финале темпового упражнения.

Еще два золота завоевал мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев, которому не было равных в комбинированных и балансовых упражнениях. Сегодня они постараются победить и в темповом финале.

Два финала в заключительный день чемпионата ждут также азербайджанскую мужскую группу.

Напомним, что до нынешнего соревнования у Азербайджана никогда не было золотых медалей на чемпионатах мира.