Британские самолеты передают данные Украине

Разведывательные самолеты RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании регулярно осуществляют полеты над Черным морем вблизи российских границ и собирают информацию, которая затем передается Украине через страны НАТО. Об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на отставного военного летчика.

"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только странам НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся ею с Украиной. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать чуть быстрее", — сообщил изданию бывший офицер ВВС Великобритании, пожелавший остаться анонимным.

По данным издания, в настоящее время британские ВВС проводят миссии радиоэлектронной разведки при участии двух истребителей Eurofighter Typhoon. Они, пишет журнал, не только охраняют самолет-разведчик, но и дают понять России, "что Великобритания продолжит сбор разведданных, несмотря на риски".

В июне сообщалось, что в районе Сочи над Черным морем был замечен американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. В конце августа сервис FlightRadar отображал в районе Крыма сразу четыре самолета-разведчика НАТО.