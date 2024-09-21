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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Россия потеряла очень много боеприпасов

15:57 880

Россия потеряла запас снарядов на 2-3 месяца из-за удара по складу в Торопце, сообщила эстонская разведка.

«Сдетонировало 30 000 тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 000 снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, то Российская Федерация выпускает 10 000 снарядов в неделю. Это запас боеприпасов на 2-3 месяца», - заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии Антс Кивиселг.

По его словам, влияние этой потери на фронте будет заметно уже в ближайшие недели.

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