Россия потеряла очень много боеприпасов

Россия потеряла запас снарядов на 2-3 месяца из-за удара по складу в Торопце, сообщила эстонская разведка.

«Сдетонировало 30 000 тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 000 снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, то Российская Федерация выпускает 10 000 снарядов в неделю. Это запас боеприпасов на 2-3 месяца», - заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии Антс Кивиселг.

По его словам, влияние этой потери на фронте будет заметно уже в ближайшие недели.