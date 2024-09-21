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Съевший человеческое сердце вернулся с войны домой

16:16 726

Житель Волгограда Дмитрий Малышев, осужденный на 25 лет лишения свободы за убийства и ряд других особо тяжких преступлений, вернулся с фронта в родное село, пишет V1.

По словам главы Рахинского сельского поселения Федора Кадовбы, Малышев находится в отпуске по ранению. Он пояснил, что людоед возвращался на родину в начале года.

«Я с ним лично разговаривал. У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались. Как он мне сказал, сейчас долечится и обратно в зону СВО поедет», — заявил Кадовба.

Десять лет назад Малышев убил уроженца Таджикистана, вырезал его сердце, пожарил его и съел, снимая все это на видео. А до этого, будучи участником преступной группы, расстрелял двух бизнесменов, чтобы завладеть их машиной. Также Малышев и его подельники планировали убить полицейских, намереваясь получить оружие для последующих нападений, однако их засада провалилась.

Малышев рассказывал, что подписал контракт с Минобороны в октябре 2023 года и отправился на фронт в составе отряда «Шторм V». На вопрос о том, почему он решил отправиться на войну, людоед отвечает, что хотел защитить «традиционные ценности».

«Я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально», — заявлял он.

Малышев — не первый каннибал, кого отпустили на войну с Украиной. Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года помиловал людоеда с Сахалина Дениса Горина. Суд установил, что он совершил по меньшей мере четыре убийства и в двух случаях съел останки своих жертв. Также глава государства помиловал жителя Ярославля Николая Оголобяка, осужденного по делу о ритуальном убийстве четырех подростков. Тела жертв были расчленены, а отдельные части съедены.

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