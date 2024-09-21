Иран предрек израильским властям судьбу Саддама Хусейна

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что судьба представителей израильских властей будет ничем иным, «как судьбой преступника Саддама, бывшего диктатора Ирака».

«За последние долгие годы Сопротивление в регионе пережило множество бурь», - написал в воскресенье Канаани в своем микроблоге в соцсети X, заявив, что «стабильность и растущая сила движений Сопротивления всегда удивляли врагов».

«Несмотря на мученическую смерть этих великих людей, сионистский режим, Соединенные Штаты и их сторонники никогда не достигнут своих коварных целей», - сказал Канаани.

«Сегодня Священная защита от преступного режима Израиля осуществляется в новом масштабе и географии на региональном уровне. Конечно, судьба этих преступников будет ничем иным, как судьбой преступника Саддама», - добавил он.

22 сентября 1980 года иракские войска под предводительством Саддама Хусейна вторглись в Иран. Война продлилась до 1988 года.

Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года после прихода к власти в Ираке временного правительства.