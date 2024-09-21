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Иран предрек израильским властям судьбу Саддама Хусейна

16:31 134

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что судьба представителей израильских властей будет ничем иным, «как судьбой преступника Саддама, бывшего диктатора Ирака».

«За последние долгие годы Сопротивление в регионе пережило множество бурь», - написал в воскресенье Канаани в своем микроблоге в соцсети X, заявив, что «стабильность и растущая сила движений Сопротивления всегда удивляли врагов».

«Несмотря на мученическую смерть этих великих людей, сионистский режим, Соединенные Штаты и их сторонники никогда не достигнут своих коварных целей», - сказал Канаани.

«Сегодня Священная защита от преступного режима Израиля осуществляется в новом масштабе и географии на региональном уровне. Конечно, судьба этих преступников будет ничем иным, как судьбой преступника Саддама», - добавил он.

22 сентября 1980 года иракские войска под предводительством Саддама Хусейна вторглись в Иран. Война продлилась до 1988 года.

Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года после прихода к власти в Ираке временного правительства.

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