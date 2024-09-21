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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Италия не позволит бомбить Москву

17:31 856

Рим не может позволить Киеву бомбить Москву, заявил в интервью Corriere della Sera глава МИД Италии Антонио Таяни.

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, он отметил, что линия Италии не меняется.

«Американцы также не дали добро на использование западного оружия в России. В девятом пакете военной помощи мы отправим ракеты Samp-T, но мы не можем позволить Киеву бомбить Москву. И (президент Украины Владимир) Зеленский никогда не жаловался», - сказал глава МИД Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что призывал Запад дать разрешение Киеву бить западным оружием по целям в России, однако он пока не получил согласия США.

На днях депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой содержится требование к странам ЕС отменить действующие ограничения, мешающие Украине использовать западные системы вооружений против военных целей в России.

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