Запад не знает, как поступит Путин

На Западе растет неопределенность, потому что «никто не знает», чем ответит Москва на возможное решение по применению дальнобойного оружия по целям. Об этом пишет Washington Post.

Издание при этом указывает, что ядерный вариант маловероятен, и Москва его рассматривает как самую крайнюю меру. Поэтому Кремль ищет новые способы обеспечить соблюдение «красных линий». Аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, говорят, что Путин ищет «более тонкий и ограниченный ответ», если Запад разрешит Украине использовать ракеты большей дальности для удара по России.

«Поскольку у Запада есть глобальная военная инфраструктура… можно найти множество уязвимых точек», - заявил газете неназванный российский ученый.

Ответ России на этот раз, скорее всего, последует, поскольку «для Путина это качественный сдвиг, который выводит ситуацию на новый уровень и за которым может последовать дальнейшая экспансия», считает Татьяна Становая из французской политической консалтинговой компании R-Politik.

При этом ядерные меры или прямой удар по территории НАТО будут, по мнению Становой, рассматриваться только в том случае, если «Путин почувствует угрозу существованию России в ее нынешнем виде, когда он посчитает, что другого выхода нет».

Вместо применения ядерного оружия Москва может ответить диверсионными операциями против объектов военной и другой инфраструктуры на Западе, где участие России будет трудно доказать. Кремль также может обратиться к прокси-группам, которые уже борются с западными интересами, например, к хуситам в Йемене, указывает профессор военных исследований в лондонском Кингс-колледже Лоуренс Фридман.

В то же время издание считает, что российские официальные лица уже «в какой-то степени успокоились из-за явной нерешительности Соединенных Штатов» по вопросу «дальнобоя». По словам аналитиков и официальных лиц, в РФ ждут, что если разрешение будет получено, то оно будет «очень ограниченным». Однако Путин все еще находится под давлением, чтобы как-то отреагировать и остановить постоянное пересечение его «красных линий», резюмирует газета.