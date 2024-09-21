Зеленский признался, как его изменила война

"Я все еще держусь, если вы говорите обо мне… Возможно, я стал менее эмоциональным. На это просто нет времени. Так же как нет времени на обоснованные рассуждения и аргументы", - ответил он на вопрос The New Yorker о том, как война меняет человека.

Он добавил, что сейчас у него есть возможность думать вслух только во время интервью.

"Я не делаю этого со своими подчиненными и коллегами в правительстве. Если бы я сел и обдумывал каждое решение в течение часа, я бы смог принять только два или три решения в день. Но мне приходится принимать двадцать или тридцать", - рассказал Зеленский.

По его словам, в первые дни войны в Украине царил хаос.

"Когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать. Некоторые люди убежали в одном направлении, правоохранительные органы - в другом. Были даже истории о том, как президент куда-то сбежал. Это был хаос. Дело в том, что я был среди тех, кто остался и положил конец этому хаосу", - отметил глава государства.

Комментируя звучавшие ранее в СМИ его сравнения с боровшимися с фашизмом Уинстоном Черчиллем и Чарли Чаплином, Зеленский сказал: "Сравнивать себя с упомянутыми вами людьми кажется нескромным… У Чаплина был несомненный талант рассказывать историю, находить способ достучаться до людей. Он не просто транслировал какие-то факты и цифры - он использовал язык кино, чтобы создать эмоциональное повествование. Он использовал этот талант, чтобы бороться с фашизмом. Что касается Черчилля, то он был лидером страны, которая оказалась в очень сложных обстоятельствах, но все же сумела стать единственной страной в Европе, которая твердо сказала "нет" фашизму… И это "нет" убедило Америку, что она должна стать серьезным союзником в войне".