USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Зеленский признался, как его изменила война

19:13 704

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что за время развязанной Россией полномасштабной войны стал менее эмоциональным. 

"Я все еще держусь, если вы говорите обо мне… Возможно, я стал менее эмоциональным. На это просто нет времени. Так же как нет времени на обоснованные рассуждения и аргументы", - ответил он на вопрос The New Yorker о том, как война меняет человека.

Он добавил, что сейчас у него есть возможность думать вслух только во время интервью.

"Я не делаю этого со своими подчиненными и коллегами в правительстве. Если бы я сел и обдумывал каждое решение в течение часа, я бы смог принять только два или три решения в день. Но мне приходится принимать двадцать или тридцать", - рассказал Зеленский.

По его словам, в первые дни войны в Украине царил хаос.

"Когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать. Некоторые люди убежали в одном направлении, правоохранительные органы - в другом. Были даже истории о том, как президент куда-то сбежал. Это был хаос. Дело в том, что я был среди тех, кто остался и положил конец этому хаосу", - отметил глава государства.

Комментируя звучавшие ранее в СМИ его сравнения с боровшимися с фашизмом Уинстоном Черчиллем и Чарли Чаплином, Зеленский сказал: "Сравнивать себя с упомянутыми вами людьми кажется нескромным… У Чаплина был несомненный талант рассказывать историю, находить способ достучаться до людей. Он не просто транслировал какие-то факты и цифры - он использовал язык кино, чтобы создать эмоциональное повествование. Он использовал этот талант, чтобы бороться с фашизмом. Что касается Черчилля, то он был лидером страны, которая оказалась в очень сложных обстоятельствах, но все же сумела стать единственной страной в Европе, которая твердо сказала "нет" фашизму… И это "нет" убедило Америку, что она должна стать серьезным союзником в войне".

Зеленский объяснил последствия для США от победы России
Зеленский объяснил последствия для США от победы России
18:13 1760
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!; фото
15:02 3196
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 9282
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 16001
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 2332
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 5002
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 4376
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7883
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается обновлено 17:37
17:37 10814
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 7291
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 19382

ЭТО ВАЖНО

Зеленский объяснил последствия для США от победы России
Зеленский объяснил последствия для США от победы России
18:13 1760
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!; фото
15:02 3196
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 9282
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 16001
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 2332
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 5002
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция
12:48 4376
Победить «баблом»
Победить «баблом» первый украинский фронт
21 сентября 2024, 23:30 7883
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается обновлено 17:37
17:37 10814
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
Ракета, которой Россия угрожает Западу, взорвалась до взлета
11:40 7291
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина
Заявление Генпрокуратуры Армении по делу блогера Лапшина обновлено 21:50
21 сентября 2024, 21:50 19382
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться