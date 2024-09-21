В Москве разгромили могилу Маслякова
19:30 883
В Москве разгромили могилу недавно умершего основателя КВН Александра Маслякова.
Неизвестный мужчина вырвал крест, разбросал цветы и переставил местами фотографии. Его уже задержала полиция.
Масляков был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище.
Разгром устроил 19-летний парень, сообщил источник РЕН ТВ. Предварительно, он наркоман. Задержанный сказал, что телеведущий "не достоин там лежать", уточнил источник телеканала.
September 22, 2024
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