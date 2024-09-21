Сопровождавший посла России автомобиль подорвался на мине

Автомобиль сопровождения посла России в Пакистане подорвался на мине, один полицейский погиб, несколько получили ранения, представители дипломатического корпуса не пострадали, сообщает российское посольство. Группа, состоящая из послов 12 стран, направлялась в отель в сторону Малам-Джаббы из Мингоры в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как заявил МИД Пакистана, ехавшая впереди полицейская машина разведотряда подорвалась на самодельном взрывном устройстве, в результате чего один полицейский погиб, а трое получили ранения. «Все члены дипломатического корпуса благополучно вернулись в Исламабад», - говорится в заявлении.