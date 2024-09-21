Шольц на малой родине проигрывает националистам

На ключевых для канцлера Германии Олафа Шольца выборах в немецкой земле Бранденбург его партия СДПГ «едва опережает» «Альтернативу для Германии». Об пишет издание Spiegel, ссылаясь на предварительные результаты голосования.

«По предварительным данным, социал-демократы набирают чуть более 30 процентов, опережая тем самым АдГ. Партия Вагенкнехт (BSW) сразу показывает результат, равный поддержке ХДС. Партия «Зелёные» находится на грани прохождения, а СвДП (Свободная демократическая партия) остается за бортом», - сообщает газета.

Ранее опросы сулили ультраправой АдГ победу на этих выборах, что нарушило бы многолетнее лидерство правящей СДПГ в Бранденбурге (где проживает и лично Шольц).