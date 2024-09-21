USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Шольц на малой родине проигрывает националистам

20:09 623

На ключевых для канцлера Германии Олафа Шольца выборах в немецкой земле Бранденбург его партия СДПГ «едва опережает» «Альтернативу для Германии». Об пишет издание Spiegel, ссылаясь на предварительные результаты голосования.

«По предварительным данным, социал-демократы набирают чуть более 30 процентов, опережая тем самым АдГ. Партия Вагенкнехт (BSW) сразу показывает результат, равный поддержке ХДС. Партия «Зелёные» находится на грани прохождения, а СвДП (Свободная демократическая партия) остается за бортом», - сообщает газета.

Ранее опросы сулили ультраправой АдГ победу на этих выборах, что нарушило бы многолетнее лидерство правящей СДПГ в Бранденбурге (где проживает и лично Шольц).

Неудача Азербайджана на шахматной Олимпиаде
Неудача Азербайджана на шахматной Олимпиаде Мужчины лучше женщин, но это обманчиво
21:18 223
Израиль и ХАМАС хотят воевать
Израиль и ХАМАС хотят воевать
21:13 220
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
21:00 694
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается обновлено 17:37
17:37 12575
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция; все еще актуально
12:48 4848
Зеленский объяснил последствия для США от победы России
Зеленский объяснил последствия для США от победы России
18:13 2696
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!; фото
15:02 3759
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 10593
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 16235
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 2562
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 5132

ЭТО ВАЖНО

Неудача Азербайджана на шахматной Олимпиаде
Неудача Азербайджана на шахматной Олимпиаде Мужчины лучше женщин, но это обманчиво
21:18 223
Израиль и ХАМАС хотят воевать
Израиль и ХАМАС хотят воевать
21:13 220
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
21:00 694
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается
Российская армия идет вперед: ситуация для ВСУ ухудшается обновлено 17:37
17:37 12575
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция; все еще актуально
12:48 4848
Зеленский объяснил последствия для США от победы России
Зеленский объяснил последствия для США от победы России
18:13 2696
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается
Триумф Азербайджана на чемпионате мира в Португалии продолжается Четвертое золото!; фото
15:02 3759
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
13:34 10593
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля
Ответ «Хезболлы»: массированный обстрел городов Израиля видео; обновлено 03:30
03:30 16235
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция
13:05 2562
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама
Вице-губернатор призывает американцев: Гитлер был лучше, чем Обама продолжение главной темы
21 сентября 2024, 23:46 5132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться