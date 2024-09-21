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Погиб азербайджанский военнослужащий

20:25 1351

Военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о военнослужащего N-ской воинской части Минобороны Байрамова Мусы Сахлияр оглы в результате выстрела из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, представляющие ценность для следствия, и выполнили другие действия.

В связи с фактом в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены неотложные следственные действия.

Следствие по делу продолжается.

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