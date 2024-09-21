США ужесточают. Китай наступает
Глава Китайской ассоциации общественной дипломатии У Хайлун заявил, что, несмотря на препятствия Запада, уже через шесть лет КНР может стать крупнейшим в мире экспортером чипов.
«Хотя США и другие западные страны, движимые своими геополитическими интересами, всячески ограничивали и блокировали Китай, это не только не воспрепятствовало развитию нашей национальной экономики, но и, наоборот, стало катализатором независимых научно-технических инноваций Поднебесной», - подчеркнул У Хайлун.
По словам главы Ассоциации общественной дипломатии КНР, уже сегодня чипы китайского производства стали одним из крупнейших экспортных товаров. Так, в первой половине этого года китайцы экспортировала их на сумму более 500 миллиардов юаней (70,89 миллиарда долларов), а рост этой отрасли составил в годовом выражении 26 процентов. Если эти темпы сохранятся, то к 2030 году Китай действительно может стать крупнейшим экспортером чипов в мире.
Напомним, что два года назад США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт в Китай оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем. Годом позже Министерство торговли США опубликовало новые ограничения на экспорт таких полупроводников. Чтобы избежать их перепродажи в КНР, американцы изменили определения микросхем для искусственного интеллекта, а также обусловили дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран мира.
Сегодня США и Япония близки к соглашению по ограничению экспорта микросхем в Китай, хотя Токио опасается ответных мер со стороны Пекина, который среди прочего может ограничить поставки японцам графита и редких металлов, используемых в полупроводниковой промышленности.
Как сообщают СМИ, представители администрации США нескольких месяцев вели интенсивные переговоры с коллегами в Японии и Нидерландах, чтобы создать дополнительные режимы экспортного контроля, включающие меры по ограничению последствий любого ответного удара со стороны Китая.
Ужесточение экспортного контроля США с привлечением к этому процессу Токио и Амстердама призвано закрыть лазейки в существующих правилах и добавить ограничения, которые учитывают стремительный прогресс Huawei и других китайских групп в производстве чипов.
Ранее Министерство торговли США ввело новые меры контроля, распространяющиеся на квантовые компьютеры. Рестрикции коснутся также оборудования для выпуска современных полупроводников, аддитивного производства (построение предметов по их 3D-модели – ред.), для изготовления металлических компонентов, а также полевых транзисторов GAAFET.
Отметим, что Вашингтон достаточно ясно декларирует цель этих превентивных мер – максимально затруднить Китаю доступ к критически важным инструментам для изготовления полупроводников. Что, кстати, может негативно отразиться на деятельности нидерландской компании ASML, одного из крупнейших в мире производителей литографического оборудования, а также японского Tokyo Electron, являющегося мировым лидером в сфере производства микросхем. Более того, Белый дом намерен обнародовать новые меры контроля над экспортом еще до ноябрьских президентских выборов.
В Пекине, конечно же, не сидят сложа руки. Китайская сторона заявила решительный протест против злоупотреблений экспортным контролем, призвала соответствующие страны соблюдать международные экономические и торговые правила, а также обещает внимательно следить за развитием событий в этой сфере и решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.
В Министерстве коммерции КНР крайне недовольны расширением сферы контроля в Нидерландах над экспортом оборудования для производства полупроводников и выступают категорически против подобных мер. Здесь уточняют, что в последнее время Китай и Нидерланды «на многих уровнях» периодически проводили консультации по соответствующим вопросам. И напомнили, что подобная ситуация возникла из-за стремления Вашингтона сохранить глобальную гегемонию.
Министерство коммерции КНР предупреждает, что политика США принуждает отдельные страны ужесточать меры контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их изготовления. Что, в свою очередь, представляет серьезную угрозу стабильности глобальных цепочек поставок в области полупроводниковой промышленности, а также существенно ущемляет законные права и интересы соответствующих стран и предприятий.
Пекин призывает нидерландскую сторону действовать с учетом международных торгово-экономических правил, общего состояния двустороннего экономического и торгового сотрудничества с Китаем, уважать рыночные принципы и дух договоренностей, избегать мер, препятствующих нормальному взаимодействию и развитию полупроводниковой промышленности обеих стран, и воздерживаться от злоупотребления мерами экспортного контроля.
Тем не менее уже 7 октября Нидерланды расширили сферу контроля за экспортом современных технологий для производства полупроводников. Речь идет о так называемом литографическом оборудовании глубокого ультрафиолета. По версии властей королевства, такие микросхемы играют важную роль в передовых военных технологиях, поэтому их неконтролируемые поставки могут иметь негативные последствия для безопасности Нидерландов.
Приходится констатировать, что меры экспортного контроля отрицательно сказывается как на экономике КНР, так и на экономике США. Так, во втором квартале темпы роста ВВП Китая снизились с 5,3 до 4,7 процента по сравнению с первым. На КНР обрушились торговые противоречия со странами Запада, отток иностранных инвестиций и снижение внешнего спроса на китайские товары. Негативное влияние оказывают также нестабильность в сфере недвижимости и низкий уровень сбережений населения. В стране обостряется проблема старения населения. Замедление в производственном секторе Китая длится уже четвертый месяц, что оказывает давление на мировые рынки, в том числе на стоимость нефти.
Федеральная резервная система США также понизила прогнозы на текущий год по ВВП и инфляции в стране, повысив при этом предполагаемый уровень безработицы. Как свидетельствуют данные Федерального резервного банка Нью-Йорка, ужесточение санкций Вашингтона только в сфере экспорта уже привело к снижению рыночной стоимости американских компаний на 130 миллиардов долларов.
Тем не менее лидерство на стратегически суперважном рынке полупроводниковых чипов – дороже денег. А потому США не жалеют их, чтобы сохранить его, а Китай – чтобы взять этот рынок под свой контроль.