Глава Китайской ассоциации общественной дипломатии У Хайлун заявил, что, несмотря на препятствия Запада, уже через шесть лет КНР может стать крупнейшим в мире экспортером чипов. «Хотя США и другие западные страны, движимые своими геополитическими интересами, всячески ограничивали и блокировали Китай, это не только не воспрепятствовало развитию нашей национальной экономики, но и, наоборот, стало катализатором независимых научно-технических инноваций Поднебесной», - подчеркнул У Хайлун. По словам главы Ассоциации общественной дипломатии КНР, уже сегодня чипы китайского производства стали одним из крупнейших экспортных товаров. Так, в первой половине этого года китайцы экспортировала их на сумму более 500 миллиардов юаней (70,89 миллиарда долларов), а рост этой отрасли составил в годовом выражении 26 процентов. Если эти темпы сохранятся, то к 2030 году Китай действительно может стать крупнейшим экспортером чипов в мире.

Напомним, что два года назад США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт в Китай оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем. Годом позже Министерство торговли США опубликовало новые ограничения на экспорт таких полупроводников. Чтобы избежать их перепродажи в КНР, американцы изменили определения микросхем для искусственного интеллекта, а также обусловили дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран мира. Сегодня США и Япония близки к соглашению по ограничению экспорта микросхем в Китай, хотя Токио опасается ответных мер со стороны Пекина, который среди прочего может ограничить поставки японцам графита и редких металлов, используемых в полупроводниковой промышленности. Как сообщают СМИ, представители администрации США нескольких месяцев вели интенсивные переговоры с коллегами в Японии и Нидерландах, чтобы создать дополнительные режимы экспортного контроля, включающие меры по ограничению последствий любого ответного удара со стороны Китая. Ужесточение экспортного контроля США с привлечением к этому процессу Токио и Амстердама призвано закрыть лазейки в существующих правилах и добавить ограничения, которые учитывают стремительный прогресс Huawei и других китайских групп в производстве чипов. Ранее Министерство торговли США ввело новые меры контроля, распространяющиеся на квантовые компьютеры. Рестрикции коснутся также оборудования для выпуска современных полупроводников, аддитивного производства (построение предметов по их 3D-модели – ред.), для изготовления металлических компонентов, а также полевых транзисторов GAAFET. Отметим, что Вашингтон достаточно ясно декларирует цель этих превентивных мер – максимально затруднить Китаю доступ к критически важным инструментам для изготовления полупроводников. Что, кстати, может негативно отразиться на деятельности нидерландской компании ASML, одного из крупнейших в мире производителей литографического оборудования, а также японского Tokyo Electron, являющегося мировым лидером в сфере производства микросхем. Более того, Белый дом намерен обнародовать новые меры контроля над экспортом еще до ноябрьских президентских выборов. В Пекине, конечно же, не сидят сложа руки. Китайская сторона заявила решительный протест против злоупотреблений экспортным контролем, призвала соответствующие страны соблюдать международные экономические и торговые правила, а также обещает внимательно следить за развитием событий в этой сфере и решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.