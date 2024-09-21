Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины

Президент США Джо Байден поручил «сдвинуть небо и землю», чтобы предоставить Украине нужную помощь. Об этом директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер сказал в интервью «Голосу Америки».

По его словам, Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности.

«Он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле, чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем в этот момент», - сказал Карпентер.

Кроме того, он отметил, что Белый дом еще не ознакомился с планом победы Украины, который в США презентует президент Украины Владимир Зеленский.

Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично. Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но у президентов будет возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно», – добавил Карпентер.

Отметим, что Зеленский едет в Соединенные Штаты с планом победы Украины. В четверг, 26 сентября, он представит свои идеи президенту Джо Байдену.

По словам директора по вопросам Европы, в Белом Доме с нетерпением ждут презентации и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца работы администрации Джо Байдена.

«Украина - это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия», - подчеркнул он.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры в США и новый план усиления Украины.