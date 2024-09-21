Израиль и ХАМАС хотят воевать

Ни одна из сторон конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС не хочет прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эфире телеканала CNN.

«Ни власти Израиля, ни ХАМАС на самом деле не хотят прекращения огня, на мой взгляд, это очевидно, - сказал он. - Соглашение, которое сейчас есть на столе переговоров, вполне разумное, и все стороны должны быть готовы его принять, но мы видим, что каждый раз, когда что-то происходит, появляются новые затруднения».

Отвечая на вопрос о том, как ООН будет участвовать в постконфликтном устройстве сектора Газа, генсек отметил, что это будет зависеть от пожеланий палестинцев и Израиля.

«Важно, что каким бы ни был переходный механизм, он должен быть создан при участии Палестинской администрации и в качестве шага к двугосударственному решению», - сказал Гутерриш.

Между тем официальный представитель Пентагона Джон Кирби обвинил ХАМАС в затягивании переговоров по заключению соглашения о прекращении огня: «Похоже, что (лидер ХАМАС Яхъя) Синвар вообще не готов добросовестно продолжать переговоры, особенно после того, как он убил шестерых заложников в туннеле, по сути, казнив их».