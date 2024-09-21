Неудача Азербайджана на шахматной Олимпиаде

Сегодня в Будапеште завершилась Всемирная шахматная Олимпиада. Сборные Азербайджана - как мужская, так и женская - к сожалению, за медали не боролись. Да, у женской команды перед последним туром, возможно, сохранялись теоретические шансы взобраться на пьедестал, но запрыгнуть с 9-го места, которое она занимала перед последним 11-м туром, на 3-е было практически нереально.

При этом, на первый взгляд, нельзя сказать, что азербайджанские шахматистки провалили Олимпиаду. Начали с дежурных побед над Никарагуа и Австралией, но затем неожиданно споткнулись о сборную Аргентины - 2:2. Далее победа над Словенией, ничья с сильной командой Украины, победа над Вьетнамом и поражение от Казахстана, который, хоть и ниже по рейтингу, но до последнего боролся за золото и занял 2-е место. Все еще можно было исправить и подойти к решающему туру с более осязаемыми шансами на награды. Однако последовала ничья с Италией, после которой даже победы над Швейцарией и Монголией оставляли мизерные шансы на попадание в первую тройку. Нужно было для начала обыграть в последнем туре лидирующую Индию, что представлялось маловероятным. Сенсации не случилось: женская сборная Индии победила со счетом 3,5:0,5 и стала чемпионом. Как, кстати, и мужская команда этой страны. А азербайджанские шахматистки с 15 очками завершили Олимпиаду на 15-м месте. Лучшей в сборной Азербайджана была Говхар Бейдуллаева, игравшая на третьей доске. За 10 туров она набрала 7,5 очка.

Лидер команды Гюнай Мамедзаде набрала 5 очков в десяти партиях. На второй доске Ульвия Фаталиева записала в свой актив 6,5 очка в тех же десяти партиях. У Ханым Баладжаевой 4,5 очка из 9-ти возможных, а у Гюльнар Мамедовой - 3 из 5-ти. Мужская сборная Азербайджана, к неудачам которой мы уже постепенно начинаем привыкать, заняла 8-е место. Но это обманчивая позиция. В турнирах, проходящих по швейцарской системе, в последнем туре может достаться не очень сильный соперник. Обыграв его можно подняться в турнирной таблице, опередив тех, кто играл в заключительном туре с фаворитами. Нашим девушкам, к примеру, не повезло в последнем туре нарваться на борющуюся за чемпионство Индию. В результате поражение и лишь 15-е место, не совсем отражающее выступление азербайджанской команды - она заслуживала чуть большего. А вот мужская сборная в заключительный игровой день боролась с Бразилией, победила ее и с 16 очками поднялась на 8-ю строчку, отстав от занявшей 2-е место сборной США лишь на очко. И может сложиться впечатление, что наши шахматисты боролись за медали, были близки к ним, но это не так. К тому же из десяти лучших команд турнира азербайджанские гроссмейстеры сыграли только с Индией и больше ни с кем. Превратности той самой «швейцарки».

После четырех побед на старте команда, возглавляемая Теймуром Раджабовым, ожидаемо проиграла будущим чемпионам - великолепной сборной Индии. И почему-то посыпалась в следующем туре, неожиданно уступив Литве. Затем последовала победа над Казахстаном, а также ничьи с Италией и Грецией, которых команда, претендующая на медали, должна обыгрывать. Победы над Кубой и Бразилией лишь подсластили горькую пилюлю неудачи в Будапеште. На первой доске в нашей команде играл не лучший шахматист страны Шахрияр Мамедъяров, а Айдын Сулейманлы. Он провел 11 партий, не получив ни одного выходного дня и набрал 7 очков. Достойный результат для первой доски. На второй Ниджат Абасов взял 5,5 очка в десяти поединках. Участник турнира претендентов за всю Олимпиаду выиграл только у заведомо слабых соперников из Иордании и Финляндии, а затем были семь ничьих и одно поражение, кстати, в том самом матче с Литвой. Рауф Мамедов сыграл девять партий и набрал 6,5 очка, одержав пять побед. Шахрияра Мамедъярова усадили за четвертую доску. Лидер азербайджанских шахмат, судя по всему, сейчас явно не в форме. Он провел лишь восемь партий, набрал в них 6 очков, выиграв четыре раза. Резервист Магомед Мурадлы сыграл шесть поединков и набрал 3,5 очка.