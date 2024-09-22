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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Трамп пообещал уйти, если проиграет

21:44 992

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что если проиграет ноябрьские выборы, то не станет вновь пытаться избраться в 2028 году.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венса «слишком радикальным» и раскритиковал его мирный план. По словам главы государства, такие сигналы от потенциального вице-президента США опасны для Украины: «Нужно сказать, что с Трампом такого не было. Мы с ним разговаривали по телефону, и его сообщение было максимально положительным, с моей точки зрения: «Я понимаю», «Я поддержу» и так далее».

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