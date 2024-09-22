В Иране раскрыли израильскую сеть
22:11 677
Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл сеть из 12 агентов Израиля в шести провинциях Ирана. Они, как сообщается, планировали осуществить акции, направленные на подрыв национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении КСИР.
«Силами разведки КСИР в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников Израиля», - говорится в заявлении.
Отмечается, что по шпионской сети был нанесен «решительный удар».
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