В Иране раскрыли израильскую сеть

Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл сеть из 12 агентов Израиля в шести провинциях Ирана. Они, как сообщается, планировали осуществить акции, направленные на подрыв национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении КСИР.

«Силами разведки КСИР в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников Израиля», - говорится в заявлении.

Отмечается, что по шпионской сети был нанесен «решительный удар».